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≡ «На основании голословных комментариев неизвестных лиц» - что аким Рудного ответил на запрос «НГ»?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«На основании голословных комментариев неизвестных лиц» - что аким Рудного ответил на запрос «НГ»?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37349
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.11.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким Рудного Бахытжан ГАЯЗОВ ответил на запрос «НГ», лично пояснив свою позицию относительно скандального флешмоба #Утратилдовериерудничан. Также он прокомментировал историю с колесом обозрения и продажей билетов на открытии аттракциона, а также поставил точку в разговорах о собственном месте жительства.
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§ Сталкер
Re: «На основании голословных комментариев неизвестных лиц» -...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 279
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 24.11.19 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вам пофиг на все ответы на ваши вопросы вам главное куча лайков и просмотров?)

Какие вопросы... Я вообще крайне редко там задаю вопросы. Это единичные случаи, чтобы какой-то опрос был. За всё время может даже и десятка не наберётся.

А вообще мой предыдущий коммент был ответ на //дабы новый пост у себя в группе залить и пообсуждать с двумя-тремя Рудничанами// - развернул Вашу мысль, продолжив рассуждения, зачем же что-либо туда вообще заливать - как варианты...

Количество участников в обсуждениях там вообще никогда не было важно. Их может и вообще не быть, зависит от темы. Сама страница - это лишь инструмент, а не некая площадка для дискуссий.
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§ abaika95
«На основании голословных комментариев неизвестных лиц» - что аким Рудного ответил на запрос «НГ»?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1950
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.11.19 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Сама страница - это лишь инструмент, а не некая площадка для дискуссий//



Инструмент чего?) И для чего?)
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* maxsaf
«На основании голословных комментариев неизвестных лиц» - что аким Рудного ответил на запрос «НГ»?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4274
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.11.19 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Инструмент чего?) И для чего?)

Инструмент для дефабержирования ))
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§ Сталкер
Re: «На основании голословных комментариев неизвестных лиц» -...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 279
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 24.11.19 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Инструмент чего?) И для чего?)

В самом названии страницы по сути определено: инструмент организации, который используется для реализации уставных целей и задач самой организации. От того, что там нет зачастую активного обсуждения - это вообще ничего не значит, многие не хотят светиться именно там, да мало ли... Этот инструмент используется, зачастую весьма эффективен (примеров тому масса).
//вам главное куча лайков и просмотров?)// - не сама цель. Статистику просматриваю вообще крайне редко, месяцами могу даже не заглядывать.
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§ Yorik
Re: «На основании голословных комментариев неизвестных лиц» -...
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 780
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 25.11.19 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сталкер, совет, с Вашего позволения.
Вы почему-то стараетесь реагировать почти на каждый пост абайки95, но это вовсе не обязательно:-)
Понятно, что Вы как воспитанный человек ведёте цивилизованную аргументированную беседу и подкрепляете ее фактами. Но, уверен, Вы уже должны были понять цели этого персонажа на форуме, они очень далеки от якобы отстаиваемой им "объективности". Поэтому собственно совет: Вы можете немало времени перенаправить на свою деятельность, если будете игнорировать эти вбросы, это же элементарное забалтываение с его стороны...
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§ Сталкер
Re: «На основании голословных комментариев неизвестных лиц» -...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 279
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 25.11.19 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Вы можете немало времени перенаправить на свою деятельность, если будете игнорировать эти вбросы

Да всё нормально!))) Реагирую не на всё подряд же, а только в определённых моментах...))) Если на всё реагировать, времени ни на что не останется, так как Абайка то не одинок)))
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