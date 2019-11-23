таноми52 Нет диграфов, есть умлаут, бревис и седиль. Как предлагают менять новый казахский алфавит на латинице #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1330

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:24 публицист Дастан Елдес на портале Qazaquni.kz пишет:"...Какой смысл в Казахстане переходить на латиницу, если у нас второй язык – русский, а не английский?! Казахстан географически, экономически, политически, лингвистически далек от Запада и является членом ЕАЭС, где рабочим языком является русский язык. В данном случае необходим логический подход и здравый смысл, а не политизация языковой проблемы. Ясное дело, что при втором (русском) языке по всем параметрам изучать казахский язык удобней, выгодней, быстрей на кириллице, чем на латинице, особенно русскоязычным. Не говоря о богатой казахской литературе на кириллице.

В Узбекистане после перехода на латиницу ситуация сложилась таким образом, что взрослые не читают на латинице. Более 70 % литературы издано на кириллице, а молодежь уже не читает на ней, падает уровень образования и растет количество русских классов! Такая перспектива ждет и казахский язык, учитывая его слабость как государственного, как языка науки и высшего образования. И может вызвать отток школьников из казахских школ в русские.

Еще в 2009 году я писал, что при определенном стечении обстоятельств в Узбекистане возможен возврат к кириллице. Два года назад там стал подниматься этот вопрос. «В результате смены алфавита огромный фонд научного культурного наследия, напечатанного на кириллице, может превратиться в ненужный хлам», — пишут наши коллеги-узбеки и призывают узаконить кириллицу как основной алфавит, а латиницу принять в качестве второго. И я бы поддержал их предложение, чтобы сохранить культурное наследие и язык»."

Интересно, в верхах взвесили, насколько много мы получим, перейдя на латиницу, и на сколько потеряем? Сомневаюсь



[Исправлено: таноми52, 24.11.2019 - 19:27]