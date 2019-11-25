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В настоящее время развиваются, в посте за № 6359 указал. Мы РФ и Казахстан от Запада и Америки отстали прилично. Тут постоянно люди возмущаются на счёт качества и строительства элементарных дорог, Сайлау из Рудного отмечал, что вообще дороги нет на улице где он проживает, в данном вопросе мы на тысячелетия отстали. Недавно в России заявили, что в каждые сутки появляется 5 километров новых дорог, у нас наверное не больше, возможно даже меньше. Получается строится примерно 1820 км. в год строится.Теперь смотрим данные в той-же Вике: у США протяженность дорог 6 733 024 км. на 1 месте в мире. Россия 1 529 400 км на 5 месте, раза 4 меньше чем в США. Казахстан 91 563 км. на 52 месте. Следует учитывать, что территории разные.Так чтобы догнать США за нас не говорю, а РФ нужно всего-то более 2800 лет, а нам поболее. Вспомнил приведённый анекдот дяди Коли Воронина, светлое будущее в целом не скоро увидим или вообще не увидим, в части кающийся строительства дорог.