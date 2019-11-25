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≡  "Из аптек исчез анальгин". Что изменилось с вводом предельных цен на лекарства		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Из аптек исчез анальгин". Что изменилось с вводом предельных цен на лекарства
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37345
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.11.19 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С июля в Казахстане действуют предельные цены на лекарства. Их установили, чтобы разница между оптовой и розничной ценой не достигала 150%, как случалось до этого. За три месяца действия предельных цен некоторые аптеки закрылись. Фармацевты говорят, что стало невыгодно продавать дешёвые препараты.
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§ alex_60
Re: "Из аптек исчез анальгин". Что изменилось с...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6141
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.11.19 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пойду сейчас проверю.
надо таблетки от кашля,которые раньше копейки стоили,
йод и спирт.
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§ alex_60
"Из аптек исчез анальгин". Что изменилось с вводом предельных цен на лекарства
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6141
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.11.19 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зашел в ближайшую аптеку.рядом с работой.
таблетки от кашля N10 -67т РФ
йод 20мл -112т РК
спирт 70% 50мл -108т РК.
сколько до этого приказа стоили,не знаю.
а ,заметил сейчас в чеке,
еще скидка десять процентов на эти цены,
не знаю почему. акция или что.

[Исправлено: alex_60, 25.11.2019 - 10:17]
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§ maxsaf
Re: "Из аптек исчез анальгин". Что изменилось с...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4274
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.11.19 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
От давления почем? А то тут на мои каменты кое у кого давление подскакивает, а если цена неподьемная - лучше не буду коментировать, от греха подальше. :lol:
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