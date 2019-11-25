alex_60 "Из аптек исчез анальгин". Что изменилось с вводом предельных цен на лекарства #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6141

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:06 зашел в ближайшую аптеку.рядом с работой.

таблетки от кашля N10 -67т РФ

йод 20мл -112т РК

спирт 70% 50мл -108т РК.

сколько до этого приказа стоили,не знаю.

а ,заметил сейчас в чеке,

еще скидка десять процентов на эти цены,

не знаю почему. акция или что.



[Исправлено: alex_60, 25.11.2019 - 10:17]