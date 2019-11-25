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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6141
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.11.19 - 08:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
При этом ГДР и другие отдельные страны Европы ранее находились-же в социалистическом лагере и не особо развивались.


им кто то запрещал,Брежнев например?
секретный приказ- запретить развиваться странам соцлагеря.
такой был про твоему?
или ты его читал?
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4274
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.11.19 - 08:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
народный фольклор.

Не перестаете удивлять искрометным юмором. Что вы с такими талантами забыли в (дапофиггде)? Вам в Москву надо, в comedy club. :lol:
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1513
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 25.11.19 - 09:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
им кто то запрещал,Брежнев например? секретный приказ- запретить развиваться странам соцлагеря. такой был про твоему? или ты его читал?


При чём тут секретный приказ, про события 1956 года в Венгрии, далее 1968 году Чехословакии многие-же знают.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6141
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.11.19 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
многие-же знают.


а причем тут это. были одном военном и экономическом союзе.
были соглашения между странами оказывать помощь в случае
попыток захвата власти неконституционным путем.
экономика то развивалась.
в самых отдаленных поселках СССР,в том числе и в Казахстане,
на полках стояли консервы, вина из соцстран. Венгрии,Болгарии например..
фотоаппараты с гдр-й оптикой,обувь,мебель из Румынии.
да много чего.
рабочие из колхозов и совхозов ездили за три копейки
с страна сэв в туристические поездки,на курорты Болгарии.

[Исправлено: alex_60, 25.11.2019 - 09:14]
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1513
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 25.11.19 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
им кто то запрещал,Брежнев например?


При чём Брежнев, раньше в Венгрию Хрущев Н.С. ввёл войска в 1956 году. ТАСС уполномочен заявить: Вооруженное восстание против существовавшего в стране просоветского режима началось в Венгрии 23 октября 1956 г. и было полностью подавлено советскими войсками к середине ноября.

Подробнее здесь: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3725940
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6141
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.11.19 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Хрущев Н.С. ввёл войска в 1956 году. ТАСС уполномочен заявить: Вооруженное восстание против существовавшего в стране просоветского режима началось в Венгрии 23 октября 1956 г. и было полностью подавлено советскими войсками к середине ноября.


еще раз, согласно договору о коллективной безопасности
стран Варшавского договора.
все как было прописано в договоре.
СССР выполнял взятые на себя обязательства.

[Исправлено: alex_60, 25.11.2019 - 09:18]
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1513
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 25.11.19 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
еще раз, согласно договору о коллективной безопасности стран Варшавского договора. все как было прописано в договоре. СССР выполнял взятые на себя обязательства.


Никто извне на них не нападал, да ездили в здравницы, товарооборот соответственно был, согласно договоров.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6141
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.11.19 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
погода с утра просто класс.

[Исправлено: alex_60, 25.11.2019 - 09:30]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6141
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.11.19 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Никто извне на них не нападал,


у нас тоже сейчас извне никто не нападает,
а митинги запрещают, людей в автозаки тащат,
постреливают..
да сам все знаешь.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1513
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 25.11.19 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
секретный приказ- запретить развиваться странам соцлагеря.


В настоящее время развиваются, в посте за № 6359 указал. Мы РФ и Казахстан от Запада и Америки отстали прилично. Тут постоянно люди возмущаются на счёт качества и строительства элементарных дорог, Сайлау из Рудного отмечал, что вообще дороги нет на улице где он проживает, в данном вопросе мы на тысячелетия отстали. Недавно в России заявили, что в каждые сутки появляется 5 километров новых дорог, у нас наверное не больше, возможно даже меньше. Получается строится примерно 1820 км. в год строится.

Теперь смотрим данные в той-же Вике: у США протяженность дорог 64 285 009 км. на 1 месте в мире. Россия 1 529 400 км на 5 месте, раза 4 меньше чем в США. Казахстан 91 563 км. на 52 месте. Следует учитывать, что территории разные.

Так чтобы догнать США за нас не говорю, а РФ нужно всего-то более 2800 лет, а нам поболее. Вспомнил приведённый анекдот дяди Коли Воронина, светлое будущее в целом не скоро увидим или вообще не увидим, в части кающийся строительства дорог.

Список стран по длине дорог: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1513
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 25.11.19 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а митинги запрещают,


Шествия, митинги с разрешения местных исполнительных органов.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6141
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.11.19 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
с разрешени


хотели провести референдум , подали документы на прошлой неделе.
ЦИК отказал.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1513
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 25.11.19 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
хотели провести референдум , подали документы на прошлой неделе. ЦИК отказал.


Не в курсе, там другие требования, если не ошибаюсь сбор подписей по регионам и.т.д.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1513
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 25.11.19 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пост за № 6370: у США протяженность дорог 64 285 009 км.

Протяженность дорог у США 6 733 024 км.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1513
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 25.11.19 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Исправил:

В настоящее время развиваются, в посте за № 6359 указал. Мы РФ и Казахстан от Запада и Америки отстали прилично. Тут постоянно люди возмущаются на счёт качества и строительства элементарных дорог, Сайлау из Рудного отмечал, что вообще дороги нет на улице где он проживает, в данном вопросе мы на тысячелетия отстали. Недавно в России заявили, что в каждые сутки появляется 5 километров новых дорог, у нас наверное не больше, возможно даже меньше. Получается строится примерно 1820 км. в год строится.Теперь смотрим данные в той-же Вике: у США протяженность дорог 6 733 024 км. на 1 месте в мире. Россия 1 529 400 км на 5 месте, раза 4 меньше чем в США. Казахстан 91 563 км. на 52 месте. Следует учитывать, что территории разные.Так чтобы догнать США за нас не говорю, а РФ нужно всего-то более 2800 лет, а нам поболее. Вспомнил приведённый анекдот дяди Коли Воронина, светлое будущее в целом не скоро увидим или вообще не увидим, в части кающийся строительства дорог.
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