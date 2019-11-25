Цитата: как всегда скромно реагировал на похвалы руководитель костанайского биг-бэнда Александр ЕВСЮКОВ. – Хочу поблагодарить всех участников фестиваля, которые многое делают для того, чтобы джаз в Казахстане процветал. И процветает он благодаря энтузиазму музыкантов, которые каждый год к нам приезжают. Спасибо зрителям, которые ценят джаз и приходят его послушать.

Вот такие Кустанайцы наш город прославляют своими великими делами, трудом многих десятилетий!

А не какие то "соратники Оралы" Как считаешь, господа Вишниченко и ему подобные любители переименований своего города?

Ольге Лихограй спасибо за этот материал!



[Исправлено: Кушмурунец23, 25.11.2019 - 00:14]