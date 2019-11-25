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≡ «5:0 в пользу нашего джаза», - гала-концерт «Jazz Bomond-2019» прошел в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«5:0 в пользу нашего джаза», - гала-концерт «Jazz Bomond-2019» прошел в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37345
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.11.19 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гала-концерт традиционного джазового фестиваля прошел в костанайском Jastar Saraiy сегодня, 24 ноября. Но джазовая вечеринка еще не окончена. В этом году «Jazz Bomond» впервые продлится четыре дня, поэтому завтра зрителей ждет встреча с гостем из США Джейми Дэвисом. Ну а сегодня присутствующие наслаждались музыкой пяти коллективов.
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§ Кушмурунец23
«5:0 в пользу нашего джаза», - гала-концерт «Jazz Bomond-2019» прошел в Костанае
Кушмурунец23


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Сообщений: 339
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 25.11.19 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
как всегда скромно реагировал на похвалы руководитель костанайского биг-бэнда Александр ЕВСЮКОВ. – Хочу поблагодарить всех участников фестиваля, которые многое делают для того, чтобы джаз в Казахстане процветал. И процветает он благодаря энтузиазму музыкантов, которые каждый год к нам приезжают. Спасибо зрителям, которые ценят джаз и приходят его послушать.

Вот такие Кустанайцы наш город прославляют своими великими делами, трудом многих десятилетий!
А не какие то "соратники Оралы" Как считаешь, господа Вишниченко и ему подобные любители переименований своего города?
Ольге Лихограй спасибо за этот материал!

[Исправлено: Кушмурунец23, 25.11.2019 - 00:14]
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§ alex_60
Re: «5:0 в пользу нашего джаза», - гала-концерт «Jazz...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6141
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.11.19 - 08:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подняло настроение с утра.
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§ Дантист
Re: «5:0 в пользу нашего джаза», - гала-концерт «Jazz...
Дантист


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Сообщений: 609
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 25.11.19 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень позитивная новость! Жаль не было возможности посетить. Статья хорошая, спасибо!
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