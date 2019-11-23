abaika95 Аркадий ДЕНИСОВ: Опасные игры в демократию #32





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1950

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:40 Цитата-//кыргызы (нынешние киргизы) и киргизы (нынешние казахи)//







Востоковеды РИ не заморачивались и племена от Оренбурга до Тянь-Шаня называли Кирги-Кайсацкими) ну мы то с вами понимаем кто куда или откуда?) Чтобы ошибок не делать)





Эдак после прочтения источников каких-нибудь Генуэзских купцов всех Россиян будем Московитами или Татарами называть) ну глупо же)









Цитата-//этому времени, применяется термин- род, а не племя//





Ой да что вы?) А Кипчаки применительно к тому времени кем были?) Родом или племенем?)