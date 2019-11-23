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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Опасные игры в демократию		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Опасные игры в демократию
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37343
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.11.19 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае прошли публичные слушания по переименованию улицы Чекмарева. Честно признаюсь, я не знал о существовании этой улицы в нашем городе. Зато я прекрасно знаком с технологией проведения подобных "демократических" игр.
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§ Coopidon
Аркадий ДЕНИСОВ: Опасные игры в демократию
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 267
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 25.11.19 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Если вы не отличаете две нации от одного общего названия племен принятых к названию в документах и историографии Российской империи )

Я вас понял.
В википедии есть чудесная статья про нации и национальности.
Думаю, что вы узнаете много нового, для себя.
И к стати, касательно Средней Азии, к этому времени, применяется термин- род, а не племя.
Извините, что занимаюсь с вами ликбезом... 8-)
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§ Кушмурунец23
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Опасные игры в демократию
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 339
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 25.11.19 - 00:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вроде как, в те годы были кыргызы (нынешние киргизы) и киргизы (нынешние казахи)
Получается, что кыргызы и убили Кенесары Касымова...
Извиняюсь, признаю свою ошибку
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§ abaika95
Аркадий ДЕНИСОВ: Опасные игры в демократию
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1950
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.11.19 - 00:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//кыргызы (нынешние киргизы) и киргизы (нынешние казахи)//



Востоковеды РИ не заморачивались и племена от Оренбурга до Тянь-Шаня называли Кирги-Кайсацкими) ну мы то с вами понимаем кто куда или откуда?) Чтобы ошибок не делать)


Эдак после прочтения источников каких-нибудь Генуэзских купцов всех Россиян будем Московитами или Татарами называть) ну глупо же)




Цитата-//этому времени, применяется термин- род, а не племя//


Ой да что вы?) А Кипчаки применительно к тому времени кем были?) Родом или племенем?)
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§ КГСПС
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Опасные игры в демократию
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 940
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 25.11.19 - 00:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Ономастическая работа продолжается. Этот вопрос стоит на контроле аппарата Президента», — заявила руководитель отдела культуры и развития языков акимата Павлодара Самал Бегалинова.
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§ pro100tak
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Опасные игры в демократию
pro100tak


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Сообщений: 404
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 25.11.19 - 03:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://www.kp.kz/radio/26954/4008361/ - первые полчаса рекомендовал бы послушать автору и форумчанам. Есть о чем поспорить, с чем не согласиться, но много рационального и полезного, в первую очередь для г-на Денисова.
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§ pro100tak
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Опасные игры в демократию
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 404
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 25.11.19 - 04:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
последние 4 минуты, кстати, тоже рекомендую послушать.
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§ Vit
Аркадий ДЕНИСОВ: Опасные игры в демократию
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8590
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.11.19 - 05:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Прослушал. Хорошо слушается через автомагнитолу с утреца, вместо музыки)) Отстойное его мнение. Наверно он сторонник Навального? Про Казахстан говорит с уклоном таким, что во всем РФ виновата.

[Исправлено: Vit, 25.11.2019 - 04:03]

[Исправлено: Vit, 25.11.2019 - 04:10]
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