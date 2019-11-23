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≡ Общественность Федоровского района не задала правительственным чиновникам и пяти вопросов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Общественность Федоровского района не задала правительственным чиновникам и пяти вопросов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37343
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.11.19 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Встреча с нею сегодня, 23 ноября, была завершающим мероприятием визита в район делегации во главе с вице-премьером Бердибеком Сапарбаевым. Задавать вопросы можно было ему самому, министру соцзащиты, двум вице-министрам – образования и здравоохранения.
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§ maxsaf
Re: Общественность Федоровского района не задала...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4271
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.11.19 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этих людей вслед за делегацией на автобусе возят, или они все-таки местные? Им угрожали? ))
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§ сайлау курманов
Re: Общественность Федоровского района не задала...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3271
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 23.11.19 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё равно что-то не так, какой-то перекосяк в сознании людей, раз не хотят работать, а получать асп,
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§ Матвей Запупыркин
Re: Общественность Федоровского района не задала...
Матвей Запупыркин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 160
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 24.11.19 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чё задавать то ??? ответы заготовлены всегда положительные и позитивные, на любой вопрос...делегация приехала, и уехала , а люди так и остались с проблемами не решёнными...многие такие собрания из под палки..для галочки...
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§ elektron
Общественность Федоровского района не задала правительственным чиновникам и пяти вопросов
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4032
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.11.19 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос - Ответ. дело тонкое, и ничего не обещающее
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§ КГСПС
Re: Общественность Федоровского района не задала...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 940
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 25.11.19 - 01:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прозвучал также вопрос от молодого врача о том, что в деньгах даст медработникам внедрение ОСМС.///А я то думал, что уровень мед.обслуживания поднимать собираются.
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