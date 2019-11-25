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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4406
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 25.11.19 - 00:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
чтобы ненавистные вам форумчане тут не появлялись

Всех недовольных заодно подтяни :lol:
Обьясняю.
По какому праву вы живя в канаде
Нос суёте,с ехидством и нравоучениями
В жизнь Рудного,Костаная,Фёдоровку.
Вы кто для этого региона?
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1950
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.11.19 - 00:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Макс что супруга ответила?) Можно уже?)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1950
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.11.19 - 00:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Нос суёте,с ехидством и нравоучениямиВ жизнь Рудного,Костаная,Фёдоровку.Вы кто для этого региона?//



Ну как?) Ониж с этих местов родом,поэтому имеет право сюда писать всякое) в Канадах,Германиях не пишут видать,не интересно)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4271
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.11.19 - 00:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Не, нельзя. Сказала не опускаться до такого уровня, а просто перешагнуть.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4271
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.11.19 - 00:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
По какому праву

По праву, полученному от редакции НГ за регистрацию и соблюдение правил Соглашения. Других требований пока не было.))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4271
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.11.19 - 00:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Вы кто для этого региона?

Я временно выехавший по своим делам кустанаец, жду когда Карфаген развалится. :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4271
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.11.19 - 01:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Теперь скажите, кто вы тут, на форуме и кто вам дал право решать, кто и что тут может писать? Мало вас на место ставили?
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4271
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.11.19 - 01:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
имеет право сюда писать всякое) в Канадах,Германиях

Мы несем вам светлые западные ценности. 8-)
Латиницу вам втюхали так, что вы до сих пор считаете, что это ваша собственная идея. Предвижу вашу следующую блестящую идею - равные права с геями :lol:
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4406
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 25.11.19 - 01:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Теперь скажите, кто вы тут, на форуме и кто вам дал право решать, кто и что тут может писать? Мало вас на место ставили?


Я живу жизнью города,с его проблемами и радостями.Вы к этому отношения не имеете.
Именно поэтому настаиваю уехавшим-режим чтения достаточно.
Цитата:
maxsaf:
По праву, полученному от редакции НГ за регистрацию и соблюдение правил Соглашения.



Удобно спрятаться под юбку редакции.
:lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4271
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.11.19 - 01:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Удобно спрятаться под юбку редакции.

А я за пределы форума не выхожу, в ленинский путь не пишу, акимов не терроризирую. Все в рамках приличия.
PS: За исключением каментов лично вам, но о каком приличии тут может вообще идти речь :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4271
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.11.19 - 01:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Именно поэтому настаиваю уехавшим-режим чтения достаточно.

Удачи. Редакция, как мне кажется, примет к сведению, или уже приняла ))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4271
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.11.19 - 01:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
проблемами и радостями

Ваши проблемы - наши радости ))
Сталкер разматывает клубок карусельный - для вас это большая проблема, а для меня - маленькая радость :-)
Надеюсь, что когда размотает - вы не исчезнете с форума на какое-то время :lol:

[Исправлено: maxsaf, 25.11.2019 - 01:36]
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4271
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.11.19 - 01:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
в Канадах,Германиях не пишут видать,не интересно)

Драконыч, у себя пишете? )))
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