Начаты мероприятия по отчуждению в коммунальную собственность имущества, принадлежащего ТОО "Рудненский Водоканал"
Я робот
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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.11.19 - 17:15
25 октября Центр защиты прав потребителей обратился в Генеральную прокуратуру по вопросу привлечения должностных лиц антимонопольной службы, органов местного самоуправления и ТОО "Рудненский Водоканал" к ответственности по факту незаконного отчуждения у государства, передаче АО "ССГПО" и нахождения в частной собственности ТОО "Рудненский Водоканал" комплекса водоочистных и водозаборных и иных сооружений, имеющих особое стратегическое значение по питьевому обеспечению города. Читать новость
Вообще темой, как так получилось, что стратегическое имущество, имеющее особое значение по питьевому обеспечению целого города, улетело в частные руки господина Машкевича и Ко, занимаюсь с 2017 года. И сразу начались у меня приключения, как говорится, не в сказке сказать, не пером описать...
Многократные обращения в различные гос. органы и в те же органы прокуратуры по описанному вопросу до июля 2019 года были безрезультатны. Видимо, заняли выжидающую позицию.
Только после обращения на имя Председателя Сената Парламента и ответа руководителя Аппарата Сената Парламента, что данное обращение в отношении ТОО "Рудненский Водоканал" по поручению Председателя Сената Парламента направлено в Генеральную прокуратуру для предоставления мотивированного ответа заявителю и Аппарату Сената Парламента - пошли сдвиги...
Прокуратура области провела анализ и направила информационное письмо в акимат области - для принятия гражданско-правовых мер по возвращению государственной собственности.
После чего обратился с запросом в акимат области и просил сообщить, какие конкретно планируются меры (опись имущества, иски в суды или что) - в предоставлении информации акимат области отказал. Оказалось, тайна за семью печатями...
Пришлось обратиться с заявлением в суд о привлечении акима области к административной ответственности по ст.456-1 КРКобАП за неправомерный отказ в предоставлении информации обладателем информации по письменному запросу пользователя информации.
Дело об административном правонарушении в отношении акима Костанайской области Мухамбетова А.Б. по ст.456-1 КРКобАП назначено к рассмотрению на 6 декабря в специализированном административном суде г.Костаная
Прокуратура города также стала предпринимать действия - внесла представление с требованием об устранении нарушений законности.
Понятное дело, что никто государству ничего просто так возвращать не собирается. Очевидно, что будут суды. Интересно, способна ли уже наша судебная система выносить решения против олигархии?!...
maxsaf: Но боюсь, что этот клубок на самый верх тянется
Государственные функции контроля и надзора в сфере строительства переданы в ведения областных акиматов (что само по себе уже дико смотрится). В свою очередь при каждом акимате области есть Управление государственного архитектурно-строительного контроля.
Поэтому лично я уверен, все коррупционные схемы по распиливанию больших сумм на гос. закупках строительства социально важных объектов - это на уровне обл. акимата, нижестоящие так, ну и, конечно, всё под неусыпным оком государевым (прокуратура)... Большой объём хищений и растраты бюджетных средств на строительстве водоводов. Там впечатляющий размах! Органы уголовного преследования тут обычно в носу ковыряют (полезут туда, где скандал, где всё тихо - даже не пошевелятся)...
maxsaf: Сталкер, как считаете, это самоубийство - туда полезть распутывать? ))
У нас вообще небезопасно куда-либо лезть и проявлять какой-либо интерес. Особенно туда, где большие пацаны казну доят, поскольку сам этот государственный воровской паханат завязан на криминале. И тут могут быть разные приёмы и методы воздействия - руками коррумпированных сотрудников ДКНБ с их возможностями слежения, незаконной прослушки, провокаций чужими руками и прочее - могут организовываться такие вещи, что просто не в сказке сказать, не пером описать. Сталкивался лично - знаю.
Цитата:
maxsaf: Цементный завод - тоже мутная тема
Вообще не в курсе темы. По ГЧП строился или методом гос. закупок даже не знаю. Не интересовался. Это надо смотреть внимательно. Ничего не скажу даже.
Цитата:
maxsaf: мутная тема
Немутных тем где такие суммы из бюджета - наверное, даже и не бывает.
КГСПС: Похоже, что он, так как ЦЗПП правомочно действовать по всей области
Верно. Территория деятельности - вся Костанайская область. "г. Рудного" лишь в наименовании. Всё собираемся открывать и регистрировать новое общественное объединение - правозащитную организацию на уровне всей области и без конкретизации деятельности, то есть, например без "потребителей". Но множество пока затруднений.
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