/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Опасные игры в демократию		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Опасные игры в демократию
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37342
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.11.19 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае прошли публичные слушания по переименованию улицы Чекмарева. Честно признаюсь, я не знал о существовании этой улицы в нашем городе. Зато я прекрасно знаком с технологией проведения подобных "демократических" игр.
Читать новость

* abaika95
Аркадий ДЕНИСОВ: Опасные игры в демократию
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1936
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.11.19 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//но можно же глобально мыслить?!//



Я ход ваших мыслей не знаю,о чем вы глобально мыслите)



Цитата-//Любовь-дружба с первого взгляда!А некие пацриоты порой их манкуртами называют.//


Валиханова и Абая манкуртами кто-то называет?) Нацики голимые видать,есть таки е индивидуумы как и имперские шовинисты) жалко их,из-за их узколобости)
Профайл

* Кушмурунец23
Аркадий ДЕНИСОВ: Опасные игры в демократию
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 334
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 24.11.19 - 01:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хан Кучум - Ермак - колонизация - сибирские казаки - Кенесары - Валиханов...
В прошлом месяце с карты Казахстана исчезли пять населенных пунктов. Один из них был построен примерно в 1780 году а в 1835 там возник укрепление крепость Кус-Мурын. Рядом с озером Убоган(почему то в последующем озеро стали называть озеро Кушмурун) Образовалась Кушмурунская киргизская волость, которая входила в Акмолинскую область. Кочевой народ в летний период старался располагаться поближе к крепости - укреплению, потому как в те времена порой промышляли банды освободителей типа хана Кенесары. Кушмурунской волостью руководил папа Чокана Валиханова, В крепости он провел детские годы, учился... и отсюда поехал в Омск в кадетскую школу.
В своих статьях он много упоминал это место, также сохранились рисунки. Со временем произошла революция, белогвардейцы убегали через крепость Кушмурунскую в Китай. Потом Советы и ак то появились названия село Берлик - поселок Киров. А 15 км на юг в 1939 году стали строить станцию Кушмурун, имя позаимствовали явно от крепости Кус Мурын. Но поселок Кирова развивался и процветал, живописная местность, родники вокруг, рядом озеро Убоган - Кушмурун, холмистая и вся в рощах... Школа, больничка, животноводство и хлебные поля. Красота!!!
Убили! Все кончили! Местные казахи стали немцами уехав частично в Германию! Остались кладбища мусуль манские и крестьянские. Некому там переименовывать в Оралов и Иванов.
Этой осенью поехал... красотища, дома практически не разбитые но пустые. Огромные здания дом культуры и универмаг... Экологически чистейшие места, лечебные грязи, побывав день, походив по холмам и рощам явно заряжает. Это не нынешний наш Кушмурун практически на солончаках... степи.
А ведь это сделали, по моему глубокому убеждению, эти переименователи!
Ведь согласитесь, проще всего переименовывать, чем созидать!
Злой я какой то!
P/S: река Обоган - Убаган озеро Убоган - Кушмурун очень даже не простое:
и пресное и соленое и впадает в Тобол, а Тобол в...

[Исправлено: Кушмурунец23, 24.11.2019 - 01:05]
Профайл Посетить вебсайт

* Кушмурунец23
Аркадий ДЕНИСОВ: Опасные игры в демократию
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 334
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 24.11.19 - 01:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Валиханова и Абая манкуртами кто-то называет?)

Шокан Уалиханов офицер русской армии, получал награды в Питербурге из рук Российского императора!
Большинство гордится этим, но есть и те кто...

[Исправлено: Кушмурунец23, 24.11.2019 - 01:14]
Профайл Посетить вебсайт

* abaika95
Аркадий ДЕНИСОВ: Опасные игры в демократию
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1936
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.11.19 - 01:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Шокан Уалиханов офицер русской армии, получал награды в Питербурге из рук Российского императора!//




Незнаю первый раз слышу что кто-то Улахинова не любит,да разведчиком был, в "большой игре" не последнюю скрипку играл) но чтоб прям не любили его) странно...
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Опасные игры в демократию
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3271
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 24.11.19 - 02:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Говорят Шокан Валиханов сопровождал ценный груз для императора от губернатора Горчакова, тогда Омского губернатора, голову Кенесары. Узнав об этом в степи народ проклял и предал позору Шокана, это пережить и не смог он в последствии
Профайл Посетить вебсайт

§ Серый волк
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Опасные игры в демократию
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10909
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.11.19 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Я про Кушмурун сейчас хоть слово сказал?)

Правильно. И не говори!
А то один тут предыдущий в простыне форумный представитель нурлыкунии знатно на Кушмуруне обгадился.
Даже для представителей древнейшей профессии на форумах не айс выглядело!
:lol:
Профайл

§ Серый волк
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Опасные игры в демократию
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10909
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.11.19 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коллаборациониста Денисова по ходу не приняли в нурлыкунском сообществе.
И теперь он скитаться вынужден, то к белым, то к красным, то к древогрызам одичавшим...
:lol:
Профайл

* Кушмурунец23
Аркадий ДЕНИСОВ: Опасные игры в демократию
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 334
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 24.11.19 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Узнав об этом в степи народ проклял и предал позору Шокана, это пережить и не смог он в последствии

Первый раз слышу такую версию. Вообще войско Кенесары сами казахи разбили, да и голову ему они же и отрубили. Чокан Валиханов в этом точно не принимал участие.
Кенесары казнили в 1947 году, в этом году Чокану Валиханоу исполнилось всего 12 лет(родился в ноябре 1835). Он только в 1853 году, в 17 лет, окончил кадетский корпус и получил звание корнет.
В Петербурге он попал только в 1860 году, где и был награжден Александром 2 императорским орденом. Там он больше года прожил...
Чокан Валиханов всегда был сыном своего народа...
Цитата:
сайлау курманов:
Узнав об этом в степи народ проклял и предал позору Шокана, это пережить и не смог он в последствии

Я считаю, что это гнусная клевета от вас. И прикрываться якобы народом, это как то подленько... Чокан Валиханов всегда был уважаем и почитаем не только казахами и русскими, но и во все мире!
Проспект Ч Валиханова в Омске один из лучших в городе, памятники, уч заведения его именем и т.д.
Это вам не ваш нурлыкуновский соратник по имени Орал, родственники которого захотели улицу в Кустанае.
Я не очень хорошо знаю историю Казахстана, но все что связано с моим земляком Великим сыном Казахского народа Ч. Валихановым я знаю довольно таки хорошо, начиная с 1970-х.
Видите ли, я учился в Советской школе и Советском институте а это вам не нынешние "дипломы за бабки".

[Исправлено: Кушмурунец23, 24.11.2019 - 23:42]
Профайл Посетить вебсайт

* abaika95
Аркадий ДЕНИСОВ: Опасные игры в демократию
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1936
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.11.19 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//войско Кенесары сами казахи разбили//



А я читал что Киргизы....




Цитата-//Чокан Валиханов всегда был уважаем и почитаем не только казахами и русскими, но и во все мире!/


Во всем мире..,поспорю) специалисты по разведке и работе спецслужб во время "большой игры" может и знают,обыватели наврядли)
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: Кушмурунец23

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 77
Пользователей: 5
Всего: 82

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх