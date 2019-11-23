Цитата: сайлау курманов:

Узнав об этом в степи народ проклял и предал позору Шокана, это пережить и не смог он в последствии

Первый раз слышу такую версию. Вообще войско Кенесары сами казахи разбили, да и голову ему они же и отрубили. Чокан Валиханов в этом точно не принимал участие.

Кенесары казнили в 1947 году, в этом году Чокану Валиханоу исполнилось всего 12 лет(родился в ноябре 1835). Он только в 1853 году, в 17 лет, окончил кадетский корпус и получил звание корнет.

В Петербурге он попал только в 1860 году, где и был награжден Александром 2 императорским орденом. Там он больше года прожил...

Чокан Валиханов всегда был сыном своего народа...

Цитата: сайлау курманов:

Узнав об этом в степи народ проклял и предал позору Шокана, это пережить и не смог он в последствии

Я считаю, что это гнусная клевета от вас. И прикрываться якобы народом, это как то подленько... Чокан Валиханов всегда был уважаем и почитаем не только казахами и русскими, но и во все мире!

Проспект Ч Валиханова в Омске один из лучших в городе, памятники, уч заведения его именем и т.д.

Это вам не ваш нурлыкуновский соратник по имени Орал, родственники которого захотели улицу в Кустанае.

Я не очень хорошо знаю историю Казахстана, но все что связано с моим земляком Великим сыном Казахского народа Ч. Валихановым я знаю довольно таки хорошо, начиная с 1970-х.

Видите ли, я учился в Советской школе и Советском институте а это вам не нынешние "дипломы за бабки".



[Исправлено: Кушмурунец23, 24.11.2019 - 23:42]