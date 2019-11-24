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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4402
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 24.11.19 - 23:22
Комментарий удален модератором.
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1936
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.11.19 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Если этот тандемчик шипит - значит Сталкер все правильно делает )//




Лиля тоже сотрудник ДКНБ,МВД,КСК?)


Ой Макс она значит тоже видит что у вас на рабочем столе сейчас происходит? бойтесь) вскроет вам папочку под названием rfyflcrjt gjhyj)
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4255
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.11.19 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Бакалавр психологии- никакой специалист

Собственный комплекс неполноценности вам наверняка поможет написать хорошую статью о комплексах неполноценности :lol:
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4255
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.11.19 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Лиля тоже сотрудник ДКНБ,МВД,КСК?)

Не, она - рукодельница. Руками работу делает. :-)
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1936
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.11.19 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//обственный комплекс неполноценности вам наверняка поможет написать хорошую статью о комплексах неполноценности//




Рыться в своих комплексах- смерти подобно) можно уехать,долеко и на долго...
Психология наука о других) человеку крайне не рекомендуется препарировать свою "голову" в одиночку)
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4255
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.11.19 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лиля, у вам все хорошо? Вы покраснели :-)
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4402
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 24.11.19 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо Ольга Германовна!
За любовь ко мне! :lol:
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* Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 262
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 24.11.19 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вот мне тоже хотелось бы почитать о том в чем вы разбираетесь) но пока что-то не могу....

Извольте!
Причём, заметьте, я делаю вам шаг навстречу первым.
Сейчас, меня интересует насколько взаимозаменяемы f000zs00221, 0986221060 и 8201298090?
Можете что-то подсказать по теме?
Сориентировать... 8-)
Цитата:
abaika95:
Уверен,никому не нравится когда пишут о их комплексах а я вот к примеру напишу о г-н Гафурове или г-н Шибаршине,думаете пропустят?)

Ну пожаааалуста!
Очеень, ну оооочень интересно.
Про меня можете в личку.
Вахтеру я скажу, он пропустит.
:-o
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4255
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.11.19 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Рыться в своих комплексах- смерти подобно) можно уехать,долеко и на долго... Психология наука о других) человеку крайне не рекомендуется препарировать свою "голову" в одиночку)

Как насчет вы Лиле, а она - вам? В любом месте - веселей вместе ))
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4255
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.11.19 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Сейчас, меня интересует насколько взаимозаменяемы f000zs00221, 0986221060 и 8201298090?

Я тут вижу закат карьеры Абайки как психолога ))
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Ответить Новый топик
Страница 422 из 422«1...420421422
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