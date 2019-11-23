/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Начаты мероприятия по отчуждению в коммунальную собственность имущества, принадлежащего ТОО "Рудненский Водоканал"		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Начаты мероприятия по отчуждению в коммунальную собственность имущества, принадлежащего ТОО "Рудненский Водоканал"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37342
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.11.19 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
25 октября Центр защиты прав потребителей обратился в Генеральную прокуратуру по вопросу привлечения должностных лиц антимонопольной службы, органов местного самоуправления и ТОО "Рудненский Водоканал" к ответственности по факту незаконного отчуждения у государства, передаче АО "ССГПО" и нахождения в частной собственности ТОО "Рудненский Водоканал" комплекса водоочистных и водозаборных и иных сооружений, имеющих особое стратегическое значение по питьевому обеспечению города.
Читать новость

§ Сталкер
Re: Начаты мероприятия по отчуждению в коммунальную...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 275
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 23.11.19 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще темой, как так получилось, что стратегическое имущество, имеющее особое значение по питьевому обеспечению целого города, улетело в частные руки господина Машкевича и Ко, занимаюсь с 2017 года. И сразу начались у меня приключения, как говорится, не в сказке сказать, не пером описать...

Многократные обращения в различные гос. органы и в те же органы прокуратуры по описанному вопросу до июля 2019 года были безрезультатны. Видимо, заняли выжидающую позицию.

Только после обращения на имя Председателя Сената Парламента и ответа руководителя Аппарата Сената Парламента, что данное обращение в отношении ТОО "Рудненский Водоканал" по поручению Председателя Сената Парламента направлено в Генеральную прокуратуру для предоставления мотивированного ответа заявителю и Аппарату Сената Парламента - пошли сдвиги...

Прокуратура области провела анализ и направила информационное письмо в акимат области - для принятия гражданско-правовых мер по возвращению государственной собственности.

После чего обратился с запросом в акимат области и просил сообщить, какие конкретно планируются меры (опись имущества, иски в суды или что) - в предоставлении информации акимат области отказал. Оказалось, тайна за семью печатями...

Пришлось обратиться с заявлением в суд о привлечении акима области к административной ответственности по ст.456-1 КРКобАП за неправомерный отказ в предоставлении информации обладателем информации по письменному запросу пользователя информации.

Дело об административном правонарушении в отношении акима Костанайской области Мухамбетова А.Б. по ст.456-1 КРКобАП назначено к рассмотрению на 6 декабря в специализированном административном суде г.Костаная

Прокуратура города также стала предпринимать действия - внесла представление с требованием об устранении нарушений законности.

Понятное дело, что никто государству ничего просто так возвращать не собирается. Очевидно, что будут суды. Интересно, способна ли уже наша судебная система выносить решения против олигархии?!...
Профайл Посетить вебсайт

§ alex_60
Re: Начаты мероприятия по отчуждению в коммунальную...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6131
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.11.19 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кроме меня, это кому нибудь интересно?
Профайл

* maxsaf
Re: Начаты мероприятия по отчуждению в коммунальную...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4255
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.11.19 - 08:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне очень интересно. Прям детективная история, сериал Спрут. Там похоже для Сталкера - поле непаханное. А в Кустанае кто будет порядок наводить и клубок распутывать, тоже Сталкер?
Профайл

§ КГСПС
Re: Начаты мероприятия по отчуждению в коммунальную...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 938
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 24.11.19 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Похоже, что он, так как ЦЗПП правомочно действовать по всей области.
Профайл

* maxsaf
Re: Начаты мероприятия по отчуждению в коммунальную...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4255
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.11.19 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Затобольске есть своя "карусель" за лям баксов. Мусороперерабатывающий завод, состоящий из конвейера и коробки. Но боюсь, что этот клубок на самый верх тянется. :lol:
Профайл

* maxsaf
Re: Начаты мероприятия по отчуждению в коммунальную...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4255
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.11.19 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сталкер, как считаете, это самоубийство - туда полезть распутывать? ))
Профайл

* maxsaf
Re: Начаты мероприятия по отчуждению в коммунальную...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4255
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.11.19 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цементный завод - тоже мутная тема, хоть бы там мешки полиэтиленовые не стали делать вместо цемента. :-)
Профайл

§ Сталкер
Re: Начаты мероприятия по отчуждению в коммунальную...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 275
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 24.11.19 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Но боюсь, что этот клубок на самый верх тянется

Государственные функции контроля и надзора в сфере строительства переданы в ведения областных акиматов (что само по себе уже дико смотрится). В свою очередь при каждом акимате области есть Управление государственного архитектурно-строительного контроля.

Поэтому лично я уверен, все коррупционные схемы по распиливанию больших сумм на гос. закупках строительства социально важных объектов - это на уровне обл. акимата, нижестоящие так, ну и, конечно, всё под неусыпным оком государевым (прокуратура)... Большой объём хищений и растраты бюджетных средств на строительстве водоводов. Там впечатляющий размах! Органы уголовного преследования тут обычно в носу ковыряют (полезут туда, где скандал, где всё тихо - даже не пошевелятся)...

Здесь приводил аргументы и факты, почему нарушения покрываются на уровне области, а не на уровне отдельных районов или городов

Цитата:
maxsaf:
Сталкер, как считаете, это самоубийство - туда полезть распутывать? ))

У нас вообще небезопасно куда-либо лезть и проявлять какой-либо интерес. Особенно туда, где большие пацаны казну доят, поскольку сам этот государственный воровской паханат завязан на криминале. И тут могут быть разные приёмы и методы воздействия - руками коррумпированных сотрудников ДКНБ с их возможностями слежения, незаконной прослушки, провокаций чужими руками и прочее - могут организовываться такие вещи, что просто не в сказке сказать, не пером описать. Сталкивался лично - знаю.

Цитата:
maxsaf:
Цементный завод - тоже мутная тема

Вообще не в курсе темы. По ГЧП строился или методом гос. закупок даже не знаю. Не интересовался. Это надо смотреть внимательно. Ничего не скажу даже.

Цитата:
maxsaf:
мутная тема

Немутных тем где такие суммы из бюджета - наверное, даже и не бывает.
Профайл Посетить вебсайт

§ Сталкер
Re: Начаты мероприятия по отчуждению в коммунальную...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 275
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 24.11.19 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Похоже, что он, так как ЦЗПП правомочно действовать по всей области

Верно. Территория деятельности - вся Костанайская область. "г. Рудного" лишь в наименовании. Всё собираемся открывать и регистрировать новое общественное объединение - правозащитную организацию на уровне всей области и без конкретизации деятельности, то есть, например без "потребителей". Но множество пока затруднений.
Профайл Посетить вебсайт

* abaika95
Начаты мероприятия по отчуждению в коммунальную собственность имущества, принадлежащего ТОО "Рудненский Водоканал"
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1936
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.11.19 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//У нас вообще небезопасно куда-либо лезть и проявлять какой-либо интерес. Особенно туда, где большие пацаны казну доят//





Как и во всем остальном мире) вы не первый Навальный и не первый Джимми Хоффа) все было в этом мире и все через это проходили)



Цитата-//Немутных тем где такие суммы из бюджета - наверное, даже и не бывает.//


А может бывает? А может нет?) Всякое можно сказать)
Профайл

§ Сталкер
Начаты мероприятия по отчуждению в коммунальную собственность имущества, принадлежащего ТОО "Рудненский Водоканал"
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 275
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 24.11.19 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А может бывает? А может нет?) Всякое можно сказать)

Почти так я и сказал))))))))

Цитата:
abaika95:
Как и во всем остальном мире)

Куда интереснее, как ТУТ, а не как ТАМ...
Если бы хотел как ТАМ, наверное, давно бы уехал...

[Исправлено: Сталкер, 24.11.2019 - 23:22]
Профайл Посетить вебсайт

* abaika95
Начаты мероприятия по отчуждению в коммунальную собственность имущества, принадлежащего ТОО "Рудненский Водоканал"
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1936
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.11.19 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Если бы хотел как ТАМ, наверное, давно бы уехал...//




Я к тому что Хоффу убили а может нет,неизвестно,власти США до сих пор найти не могут его а ведь самая демократичная страна в мире а Навального не трогают,как так вот бывает в этом мире?)


Сталкер расскажите как вам предолагали "гранты и печенюшки" дюже интересно,кстати жму вам руку и хвалю за отказ) но интересно само предложение как на вас вышли?
Профайл

* maxsaf
Начаты мероприятия по отчуждению в коммунальную собственность имущества, принадлежащего ТОО "Рудненский Водоканал"
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4255
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.11.19 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Сталкер расскажите как вам предолагали "гранты и печенюшки" дюже интересно,кстати жму вам руку и хвалю за отказ) но интересно само предложение как на вас вышли?

Личное дело перечитайте внимательно, там это все есть ))
Профайл

* abaika95
Начаты мероприятия по отчуждению в коммунальную собственность имущества, принадлежащего ТОО "Рудненский Водоканал"
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1936
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.11.19 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Личное дело перечитайте внимательно, там это все есть ))//



Знаете странно) перечитываю,личное дело ничего нет в нем по печенюшкам и Сталкеру) только информация обо мне)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Кушмурунец23

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 79
Пользователей: 5
Всего: 84

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх