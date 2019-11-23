Цитата: maxsaf:

Но боюсь, что этот клубок на самый верх тянется

Государственные функции контроля и надзора в сфере строительства переданы в ведения областных акиматов (что само по себе уже дико смотрится). В свою очередь при каждом акимате области есть Управление государственного архитектурно-строительного контроля.



Поэтому лично я уверен, все коррупционные схемы по распиливанию больших сумм на гос. закупках строительства социально важных объектов - это на уровне обл. акимата, нижестоящие так, ну и, конечно, всё под неусыпным оком государевым (прокуратура)... Большой объём хищений и растраты бюджетных средств на строительстве водоводов. Там впечатляющий размах! Органы уголовного преследования тут обычно в носу ковыряют (полезут туда, где скандал, где всё тихо - даже не пошевелятся)...



Здесь приводил аргументы и факты, почему нарушения покрываются на уровне области, а не на уровне отдельных районов или городов



Цитата: maxsaf:

Сталкер, как считаете, это самоубийство - туда полезть распутывать? ))

У нас вообще небезопасно куда-либо лезть и проявлять какой-либо интерес. Особенно туда, где большие пацаны казну доят, поскольку сам этот государственный воровской паханат завязан на криминале. И тут могут быть разные приёмы и методы воздействия - руками коррумпированных сотрудников ДКНБ с их возможностями слежения, незаконной прослушки, провокаций чужими руками и прочее - могут организовываться такие вещи, что просто не в сказке сказать, не пером описать. Сталкивался лично - знаю.



Цитата: maxsaf:

Цементный завод - тоже мутная тема

Вообще не в курсе темы. По ГЧП строился или методом гос. закупок даже не знаю. Не интересовался. Это надо смотреть внимательно. Ничего не скажу даже.



Цитата: maxsaf:

мутная тема

Немутных тем где такие суммы из бюджета - наверное, даже и не бывает.