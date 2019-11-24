abaika95:

Вот мне тоже хотелось бы почитать о том в чем вы разбираетесь) но пока что-то не могу....

abaika95:

Уверен,никому не нравится когда пишут о их комплексах а я вот к примеру напишу о г-н Гафурове или г-н Шибаршине,думаете пропустят?)