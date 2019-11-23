/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Нет диграфов, есть умлаут, бревис и седиль. Как предлагают менять новый казахский алфавит на латинице		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Нет диграфов, есть умлаут, бревис и седиль. Как предлагают менять новый казахский алфавит на латинице
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37342
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.11.19 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда у казахского языка будет окончательный алфавит на латинской графике? Казахстанцы уже видели несколько вариантов, и каждый раз это вызывало либо смех, либо критику. В первую очередь специалисты решат технические проблемы, но это лишь одно из четырёх направлений, по которым они работают.
Читать новость

§ Vit
Re: Нет диграфов, есть умлаут, бревис и седиль. Как предлагают...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8589
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.11.19 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я чёт думал что мы уже перешли на латиницу. Раз пишут на гос зданиях название, значит уже есть алфавит. Или это просто пока так, от фонаря новые вывески ставят?)
Профайл

§ Victor Yang
Re: Нет диграфов, есть умлаут, бревис и седиль. Как предлагают...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12168
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.11.19 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну неужели?!?! И почему ИНСТИТУТУ ЯЗЫКОЗНАНИЯ, чтобы понять что не нужно изобретать велосипед, понадобилось столько времени?
Профайл

§ abaika95
Re: Нет диграфов, есть умлаут, бревис и седиль. Как предлагают...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1920
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.11.19 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ну неужели?!?! И почему ИНСТИТУТУ ЯЗЫКОЗНАНИЯ, чтобы понять что не нужно изобретать велосипед, понадобилось столько времени?//



Экспериментировали) поняли что народ негативно воспринял,начали переделывать)
Профайл

§ 3DO
Re: Нет диграфов, есть умлаут, бревис и седиль. Как предлагают...
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1985
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 23.11.19 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну славабогу, теперь наконец заживем!
Профайл

§ alex_60
Нет диграфов, есть умлаут, бревис и седиль. Как предлагают менять новый казахский алфавит на латинице
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6131
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.11.19 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опрос надо в Нг провести, кто за переход на латиницу, кто против.
И считать его не подлежащих обжалованию.
А то этот переход один всего человек придумал. Решил типа за всех.
Нет перехода, нет кучи проблем надуманных.
Не предлагаю "всенародный" нуротановский референдум, и голосование депутатов.
Понятно думаю почему.

[Исправлено: alex_60, 24.11.2019 - 18:21]
Профайл

§ yudjin
Re: Нет диграфов, есть умлаут, бревис и седиль. Как предлагают...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6231
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 24.11.19 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чем дальше в лес, тем всё веселее...
А главное как это забавно, тратить налево - направо народные деньги на таблички и вывески вымышленного алфавита с большими, как оказалось, недостатками.
Я вот одного не пойму, от того что вывеска будет из другого набора знаков, жизнь в стране улучшится?
В пример привожу посёлок Кунай. Довелось мне туда заехать на 103 автобусе... с дачи ехал. Это писец... словно попал в какой-то умирающий приаральский аул. Дорог нет, штук пять облезлых убогих 2-хэтажек с зияющими окнами, торчащими трубами и без намека на благоустройство в виде заборчика, палисадника с деревцами... лишь руины, сараюхи, огромная лужа перед остановкой.... и золотой герб и свежая вывеска на местном акимате "QOSH KELDINIZDER"...
...нет уж, лучше вы к нам...
Профайл

§ yudjin
Re: Нет диграфов, есть умлаут, бревис и седиль. Как предлагают...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6231
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 24.11.19 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Проблемные в технической части диграфы "sh", "ch" учёный предлагает

Почему снова ни слова про букву Ц, которая вошла в язык?
Ну это же откровенное труднопонимаемое попустительство, иметь знак на клавиатуре и его не использовать как самостоятельную букву...
А слова ПОЛИСЯ, ПИССА,СИРК... сифровизасия, сентнер... ну это же смешно?

Почитал много букв... Во многом то, о чём я и говорил... неразбериха с тремя И, У... потеря специфических звуков, выдуманная сортировка слов на заимствованные и казахские...
Дошло наконец-то...

Цитата:
Victor Yang:
понадобилось столько времени?

патамушта у кормушки в этот раз другие и кормчий другой...
Профайл

§ Coopidon
Re: Нет диграфов, есть умлаут, бревис и седиль. Как предлагают...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 256
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 24.11.19 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
патамушта у кормушки в этот раз другие и кормчий другой...

Э нет, уважаемый!
Все гораздо более элегантнее! Перед учоными была поставлена задача, создать на основе латиницы, что то своё. Уникальное и неповторимое.
И когда, и первая и вторая и последующие попытки изобрести велосипед, с треском провалены...
Я, увидя новый вариант, и припоминая разговоры о тюркских корнях, посмотрел в инете на турецкий алфавит.
И понял.
Новый вариант тупо скопирован с турецкого.
Вуаля!
Получен новый вариант казахского алфавита!
А вы, все, кто не верил, что можно такой создать?
8-)
Профайл

§ yudjin
Нет диграфов, есть умлаут, бревис и седиль. Как предлагают менять новый казахский алфавит на латинице
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6231
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 24.11.19 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Все гораздо более элегантнее!

А как элегантно и комично выглядят чиновники и иже с ними, бежавшие впереди паровоза с новыми кабинетными вывесками...
А как комично выглядят теперь те, якобы писавшие диктант на латинице без правил, доработки и с недостатками... И главное по нуротчётам, у них это получилось)))

Цитата:
Coopidon:
Новый вариант тупо скопирован с турецкого.

Спонсор ЧЕТВЕРТОГО варианта алфавита Эрдоган и Ко.

Интересно, если появится более щедрый спонсор, стоит ли ждать пятого, шестого варианта?
Профайл

§ Coopidon
Нет диграфов, есть умлаут, бревис и седиль. Как предлагают менять новый казахский алфавит на латинице
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 256
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 24.11.19 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
А как элегантно и комично выглядят чиновники и иже с ними, бежавшие впереди паровоза с новыми кабинетными вывесками...

:lol:
За них не беспокойтесь!
Им не впервой.
Они привычные.
Зато теперь, турецкий будем знать.
В Анталии общаться бес проблем.
И этикетки на турецких сладостях...
8-)
Профайл

* таноми52
Нет диграфов, есть умлаут, бревис и седиль. Как предлагают менять новый казахский алфавит на латинице
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1326
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 24.11.19 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
публицист Дастан Елдес на портале Qazaquni.kz пишет:"...Какой смысл в Казахстане переходить на латиницу, если у нас второй язык – русский, а не английский?! Казахстан географически, экономически, политически, лингвистически далек от Запада и является членом ЕАЭС, где рабочим языком является русский язык. В данном случае необходим логический подход и здравый смысл, а не политизация языковой проблемы. Ясное дело, что при втором (русском) языке по всем параметрам изучать казахский язык удобней, выгодней, быстрей на кириллице, чем на латинице, особенно русскоязычным. Не говоря о богатой казахской литературе на кириллице.
В Узбекистане после перехода на латиницу ситуация сложилась таким образом, что взрослые не читают на латинице. Более 70 % литературы издано на кириллице, а молодежь уже не читает на ней, падает уровень образования и растет количество русских классов! Такая перспектива ждет и казахский язык, учитывая его слабость как государственного, как языка науки и высшего образования. И может вызвать отток школьников из казахских школ в русские.
Еще в 2009 году я писал, что при определенном стечении обстоятельств в Узбекистане возможен возврат к кириллице. Два года назад там стал подниматься этот вопрос. «В результате смены алфавита огромный фонд научного культурного наследия, напечатанного на кириллице, может превратиться в ненужный хлам», — пишут наши коллеги-узбеки и призывают узаконить кириллицу как основной алфавит, а латиницу принять в качестве второго. И я бы поддержал их предложение, чтобы сохранить культурное наследие и язык»."
Интересно, в верхах взвесили, насколько много мы получим, перейдя на латиницу, и на сколько потеряем? Сомневаюсь

[Исправлено: таноми52, 24.11.2019 - 19:27]
Профайл

§ Козлов я
Нет диграфов, есть умлаут, бревис и седиль. Как предлагают менять новый казахский алфавит на латинице
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 552
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 24.11.19 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл

§ Добринцофф
Re: Нет диграфов, есть умлаут, бревис и седиль. Как предлагают...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6811
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.11.19 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Параллельно на латиницу, несмотря на то, что ещё нет утверждённого варианта алфавита, стали переходить магазины, кафе, рестораны и даже парки, которые переписали свои вывески и баннеры. Где-то с ошибками, где-то правильно, но народ подхватил идею латинизации.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36792

Ну кто там чего подхватил,да по барабану всем,реклама она денег стоит и не малых поэтому заказывая вывеску,человек хочет сделать один раз и надолго,а так как у нашего правительства семь пятниц на неделе,люди делают сразу наперёд,раз началась латинизация,пусть будет на латинском лишь бы переделывать не пришлось.
Кстати из того, что по закону вывеска должна быть на двух языках,она автоматически становится дороже в два раза.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 130
Пользователей: 2
Всего: 132

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх