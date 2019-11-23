Vit Как заработать 1,6 млн тенге за полтора месяца, вице-премьеру РК рассказали в Федоровском районе #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8589

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:20 Цитата: maxsaf: Ну так. Кто спорит. Гос закупки это тема)) Только это не мои лямы, у меня была особенная должность) А так, я вот своего молодого, зелёного родственичка засунул в одно кх. Он за лето 2 ляма заработал, сразу пошёл автомобиль купил. Ходит теперь довольный, пузыри из носа пускает. Все девки теперь его)) А мне это уже ненадо. Старый уже))) да и пахать там надо сутками. Вот пусть молодёжь и пашет