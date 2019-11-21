Серый волк Re: Не видно дорогу и пешеходов... #2





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Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 18:52 Цитата: Люди идут на работу Какие люди? Чинуши о людях будут думать? У них есть только функции. И эти функции даже в управлении освещением с людьми несовместимы. Люди говорят выключилось в темноте и все идут на работу. Чиновник-функция (широко известный по отпискам с кражами деревьев и безумной работой транспорта) даже понять не может. Он пишет про функцию и что изменить её невозможно. Вообще в любом приличном городе вклюяением и выключением занимается фотореле. Устройство ценой в два-четыре доллара. Которое слаботочное, но подключаемое к любым мощным контакторам включит и выключит всегда в необходимое время. Именно когда нужно по уровню фотонов света попадающих на фотореле. Притом абсолютно без участия чиновников-функций. Которые вообще не нужны в этом случае. Горожанам наверное нужно сброситься по одной копейке и купить придуркам коробку с десятком фотореле. Схема для повторения начинающими школьниками из доступных копеечных деталей







фотореле массовое в продаже.



Продаётся поштучно и ящиками цена поштучно 245 р. в более простом исполнении есть и за 170р. Работает отлично. Туман, дождь, иней... Сбоев за много лет нет вообще.

Всё обслуживание протереть раз в год тряпочкой и проверить срабатывание и целостность корпуса.



Если нужно оключать ночью, хотя я не знаю зачем в городе отлючать по ночам. То таймер с часами ставится уже после фотореле на отключение. Но у этих чинушек по всей видимости иные цели.