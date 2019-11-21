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§ NG.kz
Не видно дорогу и пешеходов...
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37342
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.11.19 - 01:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не могу понять, почему так рано выключают свет на дорогах. Люди идут на работу. Водителям пешеходов не видно. Что под ногами творится, тоже не видно. Нельзя ли изменить время включения и отключения света?
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* Гога
Re: Не видно дорогу и пешеходов...
Гога


(Только чтение)
Сообщений: 1761
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.11.19 - 01:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
на 12-часовое горение
----И ночью горят??Цитата:
Увеличить или уменьшить время работы уличного освещения невозможно,

Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=697&storyid=25695
---- Раз запрограммировано --- так может и перепрограммировать возможно? maxsaf подскажите.
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§ Серый волк
Re: Не видно дорогу и пешеходов...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10909
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.11.19 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Люди идут на работу
Какие люди? Чинуши о людях будут думать? У них есть только функции. И эти функции даже в управлении освещением с людьми несовместимы. Люди говорят выключилось в темноте и все идут на работу. Чиновник-функция (широко известный по отпискам с кражами деревьев и безумной работой транспорта) даже понять не может. Он пишет про функцию и что изменить её невозможно. :lol: Вообще в любом приличном городе вклюяением и выключением занимается фотореле. Устройство ценой в два-четыре доллара. Которое слаботочное, но подключаемое к любым мощным контакторам включит и выключит всегда в необходимое время. Именно когда нужно по уровню фотонов света попадающих на фотореле. Притом абсолютно без участия чиновников-функций. Которые вообще не нужны в этом случае. :lol: Горожанам наверное нужно сброситься по одной копейке и купить придуркам коробку с десятком фотореле. :lol: Схема для повторения начинающими школьниками из доступных копеечных деталей



фотореле массовое в продаже.

Продаётся поштучно и ящиками цена поштучно 245 р. в более простом исполнении есть и за 170р. Работает отлично. Туман, дождь, иней... Сбоев за много лет нет вообще.
Всё обслуживание протереть раз в год тряпочкой и проверить срабатывание и целостность корпуса.

Если нужно оключать ночью, хотя я не знаю зачем в городе отлючать по ночам. То таймер с часами ставится уже после фотореле на отключение. Но у этих чинушек по всей видимости иные цели.
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