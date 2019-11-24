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§ NG.kz
Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего учить в школе?
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37342
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.11.19 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и сейчас нам внушают, что прежние 4 балла куда хуже нынешнего балльного изобилия. Так и кажется, что главная задача нынешнего образования - не столько учить, сколько оценивать и правильно расставлять баллы, причем обязательно в нужные клеточки.
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§ ACROS
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего учить в школе?
ACROS


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 24.11.19 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто такие УЧИТЕЛЯ: люди дающиеся - ВЕЧНОЕ, РАЗУМНОЕ,ДОБРОЕ !! Для чего НУЖНА школа? Для выпуска: ГАРМОНИЧНО ДУХОВНО РАЗВИТОГО И ФИЗИЧЕСКИ ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА !
Что мы видим сейчас ?? Как правило выпускники - в духовном и моральном плане - УБОГИЕ люди со скепсисом. В плане физическом - сплошь "горбатые" и каждый второй с гастритом и язвой. Знаний - вообще никаких, у отличников - сплошь тупая зубрёшка.Это картина сегодняшнего дня. ВПРОЧЕМ, из любого правила бывают исключения. Кто может навскидку назвать ФИО, очередного , -надцатого министра МОН? Я думаю, даже в обл.гор.рай.-ОНО области, мало кто их знает.В этом или в этой чехарде министров - вся СУТЬ образовательной реформы!!Стеклянные кабинеты директоров школ на первом этаже; "удобства" на улице; охрана- которая ничего не охраняет - бред и реальная бестолковщина - вот что твориться в системе среднего образования.
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§ Я
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего учить в школе?
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 89
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 24.11.19 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

Это далеко не полный перечень ; на балансе сельской школы теперь котельная , которую необходимо подготовить к отопительному сезону используя "солдатскую находчивость" и не разморозить до весны . Отчитаться перед СЭС за стулья в кабинетах, хотя к закупу инвентаря он не имеет отношения.
А куда деваться , если на селе сейчас проверять некого. У бизнеса индульгенция и остались только педагоги и врачи
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