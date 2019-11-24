ACROS Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего учить в школе? #1





(Пользователи) Сообщений: 10

Регистрация: 16.11.19 (Пользователи) Отправлено: - 14:14 Кто такие УЧИТЕЛЯ: люди дающиеся - ВЕЧНОЕ, РАЗУМНОЕ,ДОБРОЕ !! Для чего НУЖНА школа? Для выпуска: ГАРМОНИЧНО ДУХОВНО РАЗВИТОГО И ФИЗИЧЕСКИ ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА !

Что мы видим сейчас ?? Как правило выпускники - в духовном и моральном плане - УБОГИЕ люди со скепсисом. В плане физическом - сплошь "горбатые" и каждый второй с гастритом и язвой. Знаний - вообще никаких, у отличников - сплошь тупая зубрёшка.Это картина сегодняшнего дня. ВПРОЧЕМ, из любого правила бывают исключения. Кто может навскидку назвать ФИО, очередного , -надцатого министра МОН? Я думаю, даже в обл.гор.рай.-ОНО области, мало кто их знает.В этом или в этой чехарде министров - вся СУТЬ образовательной реформы!!Стеклянные кабинеты директоров школ на первом этаже; "удобства" на улице; охрана- которая ничего не охраняет - бред и реальная бестолковщина - вот что твориться в системе среднего образования.