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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17906
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.11.19 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
большинство жителей СССР проголосовало, за его сохранение.

На "Сходняк", в Беловежской Пуще, собрались Ельцин,
Шушкевич и Кучма. Они пригласили и Назарбаева.
Но Назарбаев на "Сходку" - не явился.
А мог бы - приехать и сказать - НЕТ.
Эта троица, послушалась бы Назарбаева.
И вот результат - нет Союза... 8-)
Кто - виноват?... :-o
Думаю, что говорить на эту тему,
в дальнейшем смысла - нет.
Виноват - Назарбаев Н.А... 8-) :-o
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1920
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.11.19 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Виноват - Назарбаев Н.А.//




Даааааа с вашей логикой надо в профессору итить) доктором наук были бы уже)


Так понял Електрон то ваш слив пятого круга засчитан?)Таноми вас спасла как всегда) Спасибо за душевную дискуссию))
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17906
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.11.19 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Пусть один токует

Прощай, Абайка... 8-) :-o
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4028
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.11.19 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Прощай, Абайка...

Може всё же до свидания (ты кто такой, давай до свидания), зачем так сразу! :lol:
Счас и Козлов и картинку подходящую скинет. :lol:
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17906
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.11.19 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
ты кто такой, давай до свидания

Я - drakon, и никуда не ухожу.
А на провокации, я поддаваться
не собираюсь... 8-) :-o :-o :-o :-P
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4028
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.11.19 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я - drakon, и никуда не ухожу.

А что есть вопрошающие?
Кстати спасибо за развёрнутый ответ, на который 95-й был не способен :lol:
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