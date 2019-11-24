drakon Флуд и оффтопик (часть 4) #6286





(Полноправные пользователи) Сообщений: 17906

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:51 Цитата: elektron:

большинство жителей СССР проголосовало, за его сохранение.

На "Сходняк", в Беловежской Пуще, собрались Ельцин,

Шушкевич и Кучма. Они пригласили и Назарбаева.

Но Назарбаев на "Сходку" - не явился.

А мог бы - приехать и сказать - НЕТ.

Эта троица, послушалась бы Назарбаева.

И вот результат - нет Союза...

Кто - виноват?...

Думаю, что говорить на эту тему,

в дальнейшем смысла - нет.

Виноват - Назарбаев Н.А...