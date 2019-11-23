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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ Vit
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8588
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.11.19 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Где фото форельки?) я на чёрном море ловил. В Сочи гонял на машине, на Джугбе остановился переночевать. Открыл свой багажник, а там как у любого путевого пацана) всегда лежит спиннинг и бутылка коньяка. Перед городом плащатка есть, там можно в 50 метрах от моря ночевать. Местные рыбаки называли её форель, я потом погуглил. Эта какая то разновидность лосося. Непомню название. Короче форель)
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17906
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.11.19 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Короче форель)

И у нас она называется - форель... :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6131
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.11.19 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
форельки?) я на чёрном море ловил. В

Форель пресноводная рыба.
Не мог ты её в море ловить.
Лосось, да. Черноморский лосось, кумжа называется.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6131
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.11.19 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что то ответа не видно, про уроженца Африки,
который бочку поставил посреди деревни и коптит,
то огурцы, то "форель".
или у вас свободная экономическая зона Африка" ?
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17906
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.11.19 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
или у вас свободная экономическая зона Африка" ?

Алекс, ты где видел Африканца? Номер комента скажи.
Турецкие магазины, Дёнерные-есть,Африканских
не видел... :lol: :oops: :-P
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6131
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.11.19 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Не буду специально искать.
Но фото этой бочки с базара уже было.
Там стоят смуглый человек..
И что то жарил.

[Исправлено: alex_60, 23.11.2019 - 19:41]
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§ Козлов я
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Козлов я


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Сообщений: 551
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 23.11.19 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Алекс, ты где видел Африканца?


Южная Америка пойдет?
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6131
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.11.19 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
ты где видел Африканца

Первый раз я увидел его в Москве.
Я тогда в школе учился.
Завтракаем в кафе уличном, глазунью едим.
И тут заходит он. И тоже берет глазунью.
Наверное это был студент университета Дружбы народов имени Патриса Лумумбы.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17906
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.11.19 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, если ты имел ввиду это фото,то

это не на базарчике, а на Рождественском
базаре, на площади у Акимата. Какой же
это африканец? Если он похож на Африканца,
то я похож на Аргынтинца, с фото Козлова... :lol: :oops: ;-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6131
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.11.19 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
ты имел ввиду это фото,то

Да вроде не это.
Ну ладно.
Ты этого, который рыбу жарит сфоткай, посмотрим.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17906
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.11.19 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Время 11.00. Температура +7.
Работа с документами... :lol:
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