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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1920
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.11.19 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//#6151 Кто не вышел и кто не поддержал? Где ответ?//


Третий круг)


Многие Воронежцы не вышли,Ташкенцы,Кызыл-ординцы,Кустанайцы,Ростовчане-на дону не вышли)я уверен ВЫ не вышли,Серый не вышел,Макс не вышел,много кто не вышел)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1920
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.11.19 - 00:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто нас на НГ будет поздравлять?)) Сейчас в Акорде политтехнологи голову видать ломают) первого президента обижать нельзя,но и новый то должен поздравлять по сути) тандемом?) Не вариант)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4240
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.11.19 - 06:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Макс не вышел

Я хотел, и друзья звали выйти, но надо было таблицу умножения учить )))
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4028
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.11.19 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Третий круг)

Ради вас хоть 10-ый. Пока не ответите правильно и не перестанете лукавить. :lol:
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1920
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.11.19 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Пока не ответите правильно и не перестанете лукавить//


Да вам последнее время бессмысленно что-то отвечать и доказывать,вы в своих глобальных мыслях застряли и суть разговоров иногда теряете)



Цитата-//Нет конечно, погорячился//


Цитата-//Да моя ошибка, но можно же глобально мыслить?!//
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4028
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.11.19 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да вам последнее время бессмысленно что-то отвечать

Слив засчитан по третьему кругу :lol: Цитата:
abaika95:
Цитата-//Нет конечно, погорячился//

Да признаю свои ошибки, в отличии от некоторых :-P
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1920
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.11.19 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Да признаю свои ошибки, в отличии от некоторых//



Вооот,чтоб так часто не ошибаться не задавайте так часто глупых вопросов)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4028
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.11.19 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вооот,чтоб так часто не ошибаться не задавайте так часто глупых вопросов)

А я что то спрашивал? Вы тему дискуссии путаете. Да и Ветку тоже. :lol:
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4028
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.11.19 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
не задавайте так часто глупых вопросов)

От ваших то деваться некуда. ;-)
А правильный ответ если что. звучать должен примерно так;
большинство жителей СССР проголосовало, за его сохранение.
В Москве были протесты и жертвы.

В другой раз, если уходите от темы, не перекладывайте вину на других.
:lol: ;-)

[Исправлено: elektron, 24.11.2019 - 10:27]
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1920
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.11.19 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//правильный ответ если что. звучать должен примерно так;большинство жителей СССР проголосовало, за его сохранение.В Москве были протесты и жертвы.//



То есть по вашей логике СССР любили только Москвичи раз только они вышли?)


И сразу каноничное,где союз тогда?)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4028
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.11.19 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
В другой раз, если уходите от темы, не перекладывайте вину на других.

Потому как, если у вас другие мысли появились и думаете вдруг по-другому, ещё не значит, что оппонент тоже соответственно перестроился. Это только у вас в голове, может так должно быть. Но не у всех же :lol:
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4028
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.11.19 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
То есть по вашей логике СССР любили только Москвичи раз только они вышли?)

опять бред и мимо. Читайте выше. Какой смысл танцевать на сковородке, ели дождь сам придёт или пройдёт.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4028
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.11.19 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
И сразу каноничное,где союз тогда?)

Шо опять по пятому кругу? ещё не в курсе? ;-)
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1325
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 24.11.19 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Шо опять по пятому кругу?



Эл, оставьте этого самовлюблённого глухаря на его токовище. Пусть один токует. :-)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4028
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.11.19 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Эл, оставьте этого самовлюблённого глухаря

Всё больше не буду ;-)
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