Цитата: elektron:

В другой раз, если уходите от темы, не перекладывайте вину на других.

Потому как, если у вас другие мысли появились и думаете вдруг по-другому, ещё не значит, что оппонент тоже соответственно перестроился. Это только у вас в голове, может так должно быть. Но не у всех же