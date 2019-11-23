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≡ Как заработать 1,6 млн тенге за полтора месяца, вице-премьеру РК рассказали в Федоровском районе		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Как заработать 1,6 млн тенге за полтора месяца, вице-премьеру РК рассказали в Федоровском районе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37340
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.11.19 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 23 ноября, работа в этом районе правительственной делегации во главе с Бердыбеком Сапарбаевым началась с посещения Камышного сельского округа. В нем хозяйствует крупнейший налогоплательщик района - ТОО "Турар".
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§ Vit
Re: Как заработать 1,6 млн тенге за полтора месяца,...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8588
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.11.19 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вполне реально. Я работал в кх. Посевная лям. Уборка лям. Химпрополка за все лето 4 ляма.
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§ alex_60
Re: Как заработать 1,6 млн тенге за полтора месяца,...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6131
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.11.19 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

А в остальное время года?
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§ elektron
Как заработать 1,6 млн тенге за полтора месяца, вице-премьеру РК рассказали в Федоровском районе
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4018
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.11.19 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Я бы спросил, а дальше как? когда лафа пройдёт.
Старость и прочее наступит 8-)
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§ Vit
Как заработать 1,6 млн тенге за полтора месяца, вице-премьеру РК рассказали в Федоровском районе
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8588
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.11.19 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Идёт оклад. Везде по разному. От 50 000 до 100 000 в некоторых кх. Хватает всю зиму сидеть на печи.) большенство детям купили квартиры в городе. Если ты нормальный трудяга. Все живут в шоколаде
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§ alex_60
Как заработать 1,6 млн тенге за полтора месяца, вице-премьеру РК рассказали в Федоровском районе
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6131
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.11.19 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Идёт оклад. Везде по разному. От 50 000 до 100 000

Не понял, не работают и им платят по сто тысяч? Просто так?

[Исправлено: alex_60, 23.11.2019 - 15:52]
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§ kbkz1980
Как заработать 1,6 млн тенге за полтора месяца, вице-премьеру РК рассказали в Федоровском районе
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4397
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 23.11.19 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Посевная лям. Уборка лям. Химпрополка за все лето 4 ляма.

И почему я зимой в прощайках хожу :lol:
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* drakon
Как заработать 1,6 млн тенге за полтора месяца, вице-премьеру РК рассказали в Федоровском районе
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17902
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.11.19 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
по сто тысяч? Просто так?

Да, пособие. А работающие получают,
500 000, не знал чтоли?... :lol:
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§ maxsaf
Re: Как заработать 1,6 млн тенге за полтора месяца,...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4240
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.11.19 - 08:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Вполне реально. Я работал в кх. Посевная лям. Уборка лям. Химпрополка за все лето 4 ляма.

А "нармальные пацаны" к успеху идут на госзакупках и с твоих лямов угарают :lol:
Цитата:
Vit:
большенство детям купили квартиры в городе.

Да, я про них и говорю ))
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§ Vit
Как заработать 1,6 млн тенге за полтора месяца, вице-премьеру РК рассказали в Федоровском районе
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8588
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.11.19 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну так. Кто спорит. Гос закупки это тема)) Только это не мои лямы, у меня была особенная должность) А так, я вот своего молодого, зелёного родственичка засунул в одно кх. Он за лето 2 ляма заработал, сразу пошёл автомобиль купил. Ходит теперь довольный, пузыри из носа пускает. Все девки теперь его)) А мне это уже ненадо. Старый уже))) да и пахать там надо сутками. Вот пусть молодёжь и пашет
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