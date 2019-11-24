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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1915
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.11.19 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//#6151 Кто не вышел и кто не поддержал? Где ответ?//


Третий круг)


Многие Воронежцы не вышли,Ташкенцы,Кызыл-ординцы,Кустанайцы,Ростовчане-на дону не вышли)я уверен ВЫ не вышли,Серый не вышел,Макс не вышел,много кто не вышел)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1915
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.11.19 - 00:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто нас на НГ будет поздравлять?)) Сейчас в Акорде политтехнологи голову видать ломают) первого президента обижать нельзя,но и новый то должен поздравлять по сути) тандемом?) Не вариант)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4240
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.11.19 - 06:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Макс не вышел

Я хотел, и друзья звали выйти, но надо было таблицу умножения учить )))
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4018
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.11.19 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Третий круг)

Ради вас хоть 10-ый. Пока не ответите правильно и не перестанете лукавить. :lol:
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