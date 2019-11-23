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≡ «На основании голословных комментариев неизвестных лиц» - что аким Рудного ответил на запрос «НГ»?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«На основании голословных комментариев неизвестных лиц» - что аким Рудного ответил на запрос «НГ»?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37340
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.11.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким Рудного Бахытжан ГАЯЗОВ ответил на запрос «НГ», лично пояснив свою позицию относительно скандального флешмоба #Утратилдовериерудничан. Также он прокомментировал историю с колесом обозрения и продажей билетов на открытии аттракциона, а также поставил точку в разговорах о собственном месте жительства.
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* Сталкер
Re: «На основании голословных комментариев неизвестных лиц» -...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 269
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 23.11.19 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ alex_60
«На основании голословных комментариев неизвестных лиц» - что аким Рудного ответил на запрос «НГ»?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6131
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.11.19 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:

Какие ссылки на своих одноклассников постоянные. К чему.
Фио ваше известно, биография тоже.
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* Сталкер
Re: «На основании голословных комментариев неизвестных лиц» -...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 269
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 23.11.19 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Какие ссылки на своих одноклассников постоянные.

Ссылка была на иллюстрацию к новости, так как сюда не заливается, но и картинкой не выгрузилась. Не нравится - мимо и не тыкайте на ссылки постоянные и всё))) А что там Вам известно и какая биография - даже уточнять не буду, так как все утверждающие о том, что им обо мне всё известно - одни сплетники, провокаторы и злопыхатели)))
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§ alex_60
«На основании голословных комментариев неизвестных лиц» - что аким Рудного ответил на запрос «НГ»?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6131
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.11.19 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
одни сплетники, провокаторы и злопыхатели)))


Не позавидуешь вам. Жить в постоянном стрессе среди людей, не хороших таких.

[Исправлено: alex_60, 23.11.2019 - 16:13]
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§ maxsaf
«На основании голословных комментариев неизвестных лиц» - что аким Рудного ответил на запрос «НГ»?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4240
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.11.19 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А откуда у вас уверенность что он может сильно прижать ?

А где вы увидели уверенность? Я же написал "ЕСЛИ прижмете", то есть это предположение, а у вас - утверждение. Хотя кому это все я обьясняю...
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* drakon
«На основании голословных комментариев неизвестных лиц» - что аким Рудного ответил на запрос «НГ»?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17902
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.11.19 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Хотя кому это все я обьясняю...

Так они же на Английском языке - учатся... :lol: :-o
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§ abaika95
«На основании голословных комментариев неизвестных лиц» - что аким Рудного ответил на запрос «НГ»?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1915
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.11.19 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Хотя кому это все я обьясняю...//



Незнаю вас надо спросить) недавно меня деткой называли что очень странно) что разонравился уже?)
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§ maxsaf
«На основании голословных комментариев неизвестных лиц» - что аким Рудного ответил на запрос «НГ»?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4240
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.11.19 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Ну судя по вашим каментам предположу возраст. Детка и есть ))
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§ abaika95
«На основании голословных комментариев неизвестных лиц» - что аким Рудного ответил на запрос «НГ»?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1915
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.11.19 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Детка и есть//




Ой ну фу) хоть бы сказал ребенок) а то как-то неоднозначно)
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* Сталкер
Re: «На основании голословных комментариев неизвестных лиц» -...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 269
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 23.11.19 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И ещё такой очень важный момент -

Касательно продажи билетов во время тестовых испытаний колеса обозрения, сообщаю, что как-либо комментировать пока не могу- написал Бахытжан ГАЯЗОВ в ответ на запрос "НГ"...

Остальное - это вода про то, что там разбираться будут и про то, что в случае если есть виновные, кого-то наказывать - не акиматовских чиновников это уже ума дело.

Но! Вдумайтесь в саму фразу градоначальника - "продажи билетов во время тестовых испытаний колеса обозрения" - каких к чёрту "тестовых испытаний" на живых людях то?!? Они совсем что ли не понимают, что говорят? Не хочу сейчас юридическую лабуду про "тестовые испытания" и порядок их проведения писать, так как это понятно всё любому адекватному человеку, я о другом.

Тестировать на живых людях такие технически сложные сооружения могут, даже не знаю кто, людоеды что ли... При чём тестировать без согласия испытуемых и за плату с них же!

По факту, все "тестовые испытания" колесо прошло до принятия его в эксплуатацию, то есть до подписания акта ввода объекта в эксплуатацию, который был подписан 27 декабря 2018 года.

Если у них с 1 мая были тестовые испытания - должен быть протокол испытаний и прочее! Но этого ничего нет и не было! Испытывал то кто?! Если даже у колеса не было эксплуатирующей организации.
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§ maxsaf
Re: «На основании голословных комментариев неизвестных лиц» -...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4240
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.11.19 - 08:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
сообщаю, что как-либо комментировать пока не могу

Тут могу лишь добавить, что добавить мне собственно и нечего.
:lol:
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* Сталкер
Re: «На основании голословных комментариев неизвестных лиц» -...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 269
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 24.11.19 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
что добавить мне собственно и нечего

Ну кто-то ведь наивно ждёт добавки)))) Вот девяносто пятый, например)))) Иные считают, что правильнее за добавлением добавки вообще лучше обратиться лично к самому раздатчику таких добавок)))
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