Сталкер Re: «На основании голословных комментариев неизвестных лиц» -... #54





(Полноправные пользователи) Сообщений: 269

Регистрация: 01.07.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:20 И ещё такой очень важный момент -



Касательно продажи билетов во время тестовых испытаний колеса обозрения, сообщаю, что как-либо комментировать пока не могу- написал Бахытжан ГАЯЗОВ в ответ на запрос "НГ"...



Остальное - это вода про то, что там разбираться будут и про то, что в случае если есть виновные, кого-то наказывать - не акиматовских чиновников это уже ума дело.



Но! Вдумайтесь в саму фразу градоначальника - "продажи билетов во время тестовых испытаний колеса обозрения" - каких к чёрту "тестовых испытаний" на живых людях то?!? Они совсем что ли не понимают, что говорят? Не хочу сейчас юридическую лабуду про "тестовые испытания" и порядок их проведения писать, так как это понятно всё любому адекватному человеку, я о другом.



Тестировать на живых людях такие технически сложные сооружения могут, даже не знаю кто, людоеды что ли... При чём тестировать без согласия испытуемых и за плату с них же!



По факту, все "тестовые испытания" колесо прошло до принятия его в эксплуатацию, то есть до подписания акта ввода объекта в эксплуатацию, который был подписан 27 декабря 2018 года.



Если у них с 1 мая были тестовые испытания - должен быть протокол испытаний и прочее! Но этого ничего нет и не было! Испытывал то кто?! Если даже у колеса не было эксплуатирующей организации.