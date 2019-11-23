Кушмурунец23 Аркадий ДЕНИСОВ: Опасные игры в демократию #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 333

Регистрация: 18.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:02 Хан Кучум - Ермак - колонизация - сибирские казаки - Кенесары - Валиханов...

В прошлом месяце с карты Казахстана исчезли пять населенных пунктов. Один из них был построен примерно в 1780 году а в 1835 там возник укрепление крепость Кус-Мурын. Рядом с озером Убоган(почему то в последующем озеро стали называть озеро Кушмурун) Образовалась Кушмурунская киргизская волость, которая входила в Акмолинскую область. Кочевой народ в летний период старался располагаться поближе к крепости - укреплению, потому как в те времена порой промышляли банды освободителей типа хана Кенесары. Кушмурунской волостью руководил папа Чокана Валиханова, В крепости он провел детские годы, учился... и отсюда поехал в Омск в кадетскую школу.

В своих статьях он много упоминал это место, также сохранились рисунки. Со временем произошла революция, белогвардейцы убегали через крепость Кушмурунскую в Китай. Потом Советы и ак то появились названия село Берлик - поселок Киров. А 15 км на юг в 1939 году стали строить станцию Кушмурун, имя позаимствовали явно от крепости Кус Мурын. Но поселок Кирова развивался и процветал, живописная местность, родники вокруг, рядом озеро Убоган - Кушмурун, холмистая и вся в рощах... Школа, больничка, животноводство и хлебные поля. Красота!!!

Убили! Все кончили! Местные казахи стали немцами уехав частично в Германию! Остались кладбища мусуль манские и крестьянские. Некому там переименовывать в Оралов и Иванов.

Этой осенью поехал... красотища, дома практически не разбитые но пустые. Огромные здания дом культуры и универмаг... Экологически чистейшие места, лечебные грязи, побывав день, походив по холмам и рощам явно заряжает. Это не нынешний наш Кушмурун практически на солончаках... степи.

А ведь это сделали, по моему глубокому убеждению, эти переименователи!

Ведь согласитесь, проще всего переименовывать, чем созидать!

Злой я какой то!

P/S: река Обоган - Убаган озеро Убоган - Кушмурун очень даже не простое:

и пресное и соленое и впадает в Тобол, а Тобол в...



[Исправлено: Кушмурунец23, 24.11.2019 - 01:05]