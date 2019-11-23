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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Опасные игры в демократию
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37340
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.11.19 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае прошли публичные слушания по переименованию улицы Чекмарева. Честно признаюсь, я не знал о существовании этой улицы в нашем городе. Зато я прекрасно знаком с технологией проведения подобных "демократических" игр.
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§ таноми52
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Опасные игры в демократию
таноми52


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Сообщений: 1324
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 23.11.19 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, наконец-то...а то уже начали возникать сомнения...

Цитата:"В городе нет организации, которая бы консолидированно противостояла некоторым инициативам властей"

Надо бы создать, но..."Нам вождя недоставало,
Настоящих буйных мало,
Вот и нету вожаков."

Вот сплотите нас! И возглавьте!

Цитата:"А теперь о самих инициативах. Из чего они исходят? Из роста национального самосознания? Этот факт может присутствовать, но без искажения истории..."

Да кто там на верху способен мыслить на таком уровне? Обычные обыватели, дорвавшиеся до власти


Цитата:"Так что самое время органам безопасности прояснить ситуацию с инициаторами переименований и пресечь распространение опасной заразы по стране и в нашей области в частности."

И там такой же уровень! Пока гром не грянет, мужик не перекрестится
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§ abaika95
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Опасные игры в демократию
abaika95


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Сообщений: 1915
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.11.19 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой ой ой ) а что тов.Денисов не был на слушаниях по переименованию ул. Чекмарева?) Он там выступал?) На слушаниях по ул.Гагарина то он был) и как тов.Вишниченко двинул пламенную речь за переименовку) эээх)
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§ ACROS
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Опасные игры в демократию
ACROS


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Сообщений: 9
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 23.11.19 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Две тендеции в национальном вопросе: Расцвет и Сближении нации.
"....то государство , которое ПОЛНОСТЬЮ решить национальный вопрос, будет самым УСПЕШНЫМ государством....." - В.И. Ленин.
В мире, кажется нет НИ одного такого государства.
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§ сайлау курманов
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Опасные игры в демократию
сайлау курманов


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Сообщений: 3271
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 23.11.19 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В городе полно безликих улиц вроде промышленная или казахтили, почему бы не их переименовать???
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§ alex_60
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Опасные игры в демократию
alex_60


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Сообщений: 6131
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.11.19 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все как написано, так и есть
депутаты, группа поддержки, команда
Из центра. Мы здесь власть.
Искоренить все русское.
Противно,до ужаса.
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§ нелох
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Опасные игры в демократию
нелох


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Сообщений: 17
Регистрация: 26.08.19
Отправлено: 23.11.19 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этих переименованиях нет не только логики, но и здравого смысла и кроме дополнительного напряжения ничего не несут, разве только очередной раз лизнуть власти, а по факту уже сейчас не сразу поймешь что и где находится и даже гугл не всегда выручает.
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§ Кушмурунец23
Аркадий ДЕНИСОВ: Опасные игры в демократию
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 333
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 23.11.19 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бертран Иосифович Рубинштейн явно Личность для Костаная чем какой то, мне лично, неизвестный Орал.
Сколько Рубинштейн сделал для ст.Кушмуруна, для ст.Тобол и т.д. Это во время его руководства у нас появились дома культуры и больницы...
Вокзал , контора ж.д. в Кустанае это тоже при его руководстве. Уж если говорить о переименованиях в Костанае, то явно на первых позициях Бертран Иосифович Рубинштейн!
Порой мне кажется что подобные переименования подпадают под статьи о разжигании межнациональной розни!
Я не знал Чекмарева, а Орала я тем более не знаю.
Вишниченко , Жалыбин и прочии инициаторы различных переименований, а слабо вам замолвить доброе слово за Рубинштейна? :lol:
Думаю, что не потянут они...

[Исправлено: Кушмурунец23, 24.11.2019 - 00:06]
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§ elektron
Аркадий ДЕНИСОВ: Опасные игры в демократию
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4017
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.11.19 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
Думаю, что не потянут они...

Эти они, даже не возьмутся. Тянуть они могут только сроки.
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§ Кушмурунец23
Аркадий ДЕНИСОВ: Опасные игры в демократию
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 333
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 24.11.19 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
нелох:
В этих переименованиях нет не только логики

Зачем им здесь логика? Лично я считаю, что есть негласный конкретный план избавиться от Советского прошлого и так называемого "русского мира". Под "русским миром" я подразумеваю того же Чекмарева и Валиханова, Абая и Гагарина...

[Исправлено: Кушмурунец23, 24.11.2019 - 00:13]
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§ abaika95
Аркадий ДЕНИСОВ: Опасные игры в демократию
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1915
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.11.19 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Под "русским миром" я подразумеваю того же Чекмарева и Валиханова, Абая и Гагарина...//


Как это так получилось,что эти люди в ряду "Русского мира" оказались?)
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§ elektron
Аркадий ДЕНИСОВ: Опасные игры в демократию
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4017
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.11.19 - 00:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Как это так получилось,что эти люди в ряду "Русского мира" оказались?)

Зря так утрируете и ёрничаете. Кушмурун всегда процветал, пока не оно случилось...
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§ abaika95
Аркадий ДЕНИСОВ: Опасные игры в демократию
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1915
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.11.19 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Кушмурун всегда процветал, пока не оно случилось...//




Я про Кушмурун сейчас хоть слово сказал?)
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§ elektron
Аркадий ДЕНИСОВ: Опасные игры в демократию
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4017
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.11.19 - 00:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Я про Кушмурун сейчас хоть слово сказал?)

Да моя ошибка, но можно же глобально мыслить?!
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§ Кушмурунец23
Аркадий ДЕНИСОВ: Опасные игры в демократию
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 333
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 24.11.19 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Как это так получилось,что эти люди в ряду "Русского мира" оказались?)

Любовь-дружба с первого взгляда!
А некие пацриоты порой их манкуртами называют.
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