таноми52 Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Опасные игры в демократию #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1324

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:00 Ну, наконец-то...а то уже начали возникать сомнения...



Цитата:"В городе нет организации, которая бы консолидированно противостояла некоторым инициативам властей"



Надо бы создать, но..."Нам вождя недоставало,

Настоящих буйных мало,

Вот и нету вожаков."



Вот сплотите нас! И возглавьте!



Цитата:"А теперь о самих инициативах. Из чего они исходят? Из роста национального самосознания? Этот факт может присутствовать, но без искажения истории..."



Да кто там на верху способен мыслить на таком уровне? Обычные обыватели, дорвавшиеся до власти





Цитата:"Так что самое время органам безопасности прояснить ситуацию с инициаторами переименований и пресечь распространение опасной заразы по стране и в нашей области в частности."



И там такой же уровень! Пока гром не грянет, мужик не перекрестится