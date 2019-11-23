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Страница 418 из 418«1...416417418
* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4010
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.11.19 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да нет вот,стою,не упал)

Ну да что стою, что лежу, всё равно...
Совести у тебя нет, а 3,14-ть можеж однако.
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4396
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 23.11.19 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Пургомёт на 80% работает. Давайте до ста доведём

У вас бабий трёп уже пошёл.
Есть что ,предьяви челу.
А нявкать из за угла-как то мелко.
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§ Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 252
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 23.11.19 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну так и не рассуждайте со своими щёчками и гласками) если у вас все нормально в жизни что полезли в спор то?)о котором не имеете представления?) Написал вообще в другой ветке Юджину,закончил с вами) сошлись на том что все зачепись,о чем спорили тогда 3 страницы?)

Желаете порассуждать о том как Сталин развалил СССР?
Или как ,,дружба" с Россией способствует самоубийствам в КЗ?
Не стесняйтесь! Предлагайте!
Рс Для сомневающихся. Я не шизик. Это наши реалии.
Улыбаемся и машем!
Гога, держись!
Ла вива э Либертад!
Но пасаран!
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4010
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.11.19 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
У вас бабий трёп уже пошёл.Есть что ,предьяви челу.А нявкать из за угла-как то мелко.

Усё предьявлено! Но игнорировано. :-o
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4010
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.11.19 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А нявкать из за угла-как то мелко.

Так и скажи своему босу, что это не прилично :lol:
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1907
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.11.19 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Желаете порассуждать о том как Сталин развалил СССР?//


Сталин его поднял до небывалых высот а его "ученики" уже его развалили)


Цитата-//Или как ,,дружба" с Россией способствует самоубийствам в КЗ?/

Всякого плохоего есть от дружбы с Россией но есть много чего и хорошего)
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1907
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.11.19 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Усё предьявлено! Но игнорировано.//


Что предъявлено?) Совестливый вы наш)
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4010
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.11.19 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

6151 счастливый вы наш

[Исправлено: elektron, 23.11.2019 - 18:48]
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Страница 418 из 418«1...416417418
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