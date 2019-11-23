Цитата: abaika95:

Ну так и не рассуждайте со своими щёчками и гласками) если у вас все нормально в жизни что полезли в спор то?)о котором не имеете представления?) Написал вообще в другой ветке Юджину,закончил с вами) сошлись на том что все зачепись,о чем спорили тогда 3 страницы?)

Желаете порассуждать о том как Сталин развалил СССР?

Или как ,,дружба" с Россией способствует самоубийствам в КЗ?

Не стесняйтесь! Предлагайте!

Рс Для сомневающихся. Я не шизик. Это наши реалии.

Улыбаемся и машем!

Гога, держись!

Ла вива э Либертад!

Но пасаран!