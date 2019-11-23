Цитата: abaika95: Не верю в рай и ад) поэтому и не понимаю мерило где ад а где рай) если для вас союз был раем а сейчас ад то вы нагрешил чем-то) я не в раю и не в аду живу) я просто живу) Так, вы не поверите! Я в то время тоже не верил. Просто жил. Я и не предлагал, что лет через 30, мальчишечка-щегол (без обид, это не ругательство, а констатации факта), будет обвинять, и меня в том числе, что я не сделал что-то что я должен был, но не сделал. Чтобы он сейчас (через 30 лет) благоденствовал.



Цитата: abaika95:

Не понимаю тех кто вопрошает "ах как было хорошо тогда" Что ж вы? Где были? Почему не остановили развал? Где то государство? Почему я не живу в нем? Почему мои дети не живут при социализме? Как вас называть?

