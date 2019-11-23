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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1907
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.11.19 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//вам сейчас мешает жить как раю?//



Не верю в рай и ад) поэтому и не понимаю мерило где ад а где рай) если для вас союз был раем а сейчас ад то вы нагрешил чем-то) я не в раю и не в аду живу) я просто живу)
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§ Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


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Сообщений: 252
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 23.11.19 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А что не так?) Ещё раз если в очках сидите и не замечаете что я до этого утверждал) я не считаю что живу в адском или райском месте чтобы ходить и ныть ах как было хорошо раньше) на такое сразу вопрос возникает а что тогда ничего не предприняли чтобы жить так и дальше? Вот и все)

Нытье или жалоба или недовольство или протест.
Наклеить ярлык или аргументированно ответить.
Меняем существительные и прилагательные и получаем иной смысл. И выражаем своё отношение.
Эмоциональный окрас.
Двойные стандарты.
:lol:
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1907
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.11.19 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Нытье или жалоба или недовольство или протест.Наклеить ярлык или аргументированно ответить.Меняем существительные и прилагательные и получаем иной смысл. И выражаем своё отношение.Эмоциональный окрас.Двойные стандарты.//



Что то вы какой-то эмоциональный окрас постоянно видите) как-будто я с пеной у рта сижу у монитора и пытаюсь вам доказать что земля круглая) повторюсь если жили раньше в раю а сейчас живёте в аду,значит проблема лично у вас)
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


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Сообщений: 551
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 23.11.19 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Как вам новый термин - декарфагенизация ))
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§ Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


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Сообщений: 252
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 23.11.19 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Не верю в рай и ад) поэтому и не понимаю мерило где ад а где рай) если для вас союз был раем а сейчас ад то вы нагрешил чем-то) я не в раю и не в аду живу) я просто живу)
Так, вы не поверите! Я в то время тоже не верил. Просто жил. Я и не предлагал, что лет через 30, мальчишечка-щегол (без обид, это не ругательство, а констатации факта), будет обвинять, и меня в том числе, что я не сделал что-то что я должен был, но не сделал. Чтобы он сейчас (через 30 лет) благоденствовал.

Цитата:
abaika95:
Не понимаю тех кто вопрошает "ах как было хорошо тогда" Что ж вы? Где были? Почему не остановили развал? Где то государство? Почему я не живу в нем? Почему мои дети не живут при социализме? Как вас называть?

:lol:
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6131
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.11.19 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Банк приколов в России оказывается реальный.
Недавно один купил новый айфон за его банкноты. Сейчас читаю-пенсионерка получила пенсию банкнотами Банка приколов.

[Исправлено: alex_60, 23.11.2019 - 22:27]
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1907
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.11.19 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Просто жил. Я и не предлагал, что лет через 30, мальчишечка-щегол (без обид, это не ругательство, а констатации факта), будет обвинять, и меня в том числе, что я не сделал что-то что я должен был, но не сделал//



Птичьими терминами начали брать?) Ладно,я вас и не обвиняю ни в чем,упаси вас...) дяденька-дятел ( не оскорбление а констатация факта,раз я щегол) Просто когда вы вопрошаете как вы жили раньше хорошо а сейчас живёте плохо то вы нытик) или эмо,незнаю решите для себя сами)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4236
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.11.19 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

Очень в тему, как всегда ))
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6131
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.11.19 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
мальчишечка-щегол (без обид, это не ругательство, а констатации факта), будет обвинять, и меня в том числе, что я не сделал что-то что я должен был, но не сделал. Чтобы он сейчас (через 30 лет) благоденствовал.


Нокаут, вроде.
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1907
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.11.19 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Нокаут, вроде.//



Да нет вот,стою,не упал)
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§ Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 252
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 23.11.19 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Птичьими терминами начали брать?) Ладно,я вас и не обвиняю ни в чем,упаси вас...) дяденька-дятел ( не оскорбление а констатация факта,раз я щегол) Просто когда вы вопрошаете как вы жили раньше хорошо а сейчас живёте плохо то вы нытик) или эмо,незнаю решите для себя сами)

А может, журавль, в небе? Или синица?
Эмоциональный окрас? Не?
Я вот, как рас, и раньше жил неплохо, и щас. Хотелось бы ещё лучше, но не все от нас зависит. Что-то да, а что-то нет.
Хотя, я вижу вы другого мнения. Вопрошая, что мол, почему! Почему!? Почему ничего не предприняли, чтоб АИ-95 щас благоденствовал.
Я почему, сей спор затеял, я ж вот прям шерсть на загривке подымается,когда начинают обс..ть то чем раньше жили и то в чем ни копыта МРС не понимают.
Если не понимаешь, зачем, надувая щеки и пуча гласки, рассуждать?
:lol:
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§ Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 252
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 23.11.19 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотя и понимаю, что сей спор ниочем. Все останутся при своих.
И это печально.

Рс ОК моё почтение.
;-)
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1907
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.11.19 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Если не понимаешь, зачем, надувая щеки и пуча гласки, рассуждать//



Ну так и не рассуждайте со своими щёчками и гласками) если у вас все нормально в жизни что полезли в спор то?)о котором не имеете представления?) Написал вообще в другой ветке Юджину,закончил с вами) сошлись на том что все зачепись,о чем спорили тогда 3 страницы?)
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1907
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.11.19 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//ОК моё почтение.//



А уважаемая ОК то при чем??)
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4010
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.11.19 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пургомёт на 80% работает. Давайте до ста доведём :-)
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