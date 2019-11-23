Цитата: alex_60:

Просто вначале планку держал, Потом что пошло не так. Я даже расстроен.





Да-да! Я, помню, даже протежировала ему, покорённая его эрудицией (Оруэлла и "Протоколы сионских мудрецов ", опять же Хаксли, читал) А он. коварный, поклялся в вечной верности (Цитата:"вечно ваш не загорелый-бледный юноша...") А его клон, Купидон, утверждал: "И против кого не буду писать, даже если они не правы... Не знаю, почему..." (Хорошая у меня память!)

Вот и верь после этого людям! В частности , мужчинам. Перефразируя Шекспира: "О, мужчины! Ничтожество вам имя!" Или, как вариант- "вам имя - вероломство!"