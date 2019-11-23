Сталкер Re: Начаты мероприятия по отчуждению в коммунальную... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 267

Регистрация: 01.07.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:15 Вообще темой, как так получилось, что стратегическое имущество, имеющее особое значение по питьевому обеспечению целого города, улетело в частные руки господина Машкевича и Ко, занимаюсь с 2017 года. И сразу начались у меня приключения, как говорится, не в сказке сказать, не пером описать...



Многократные обращения в различные гос. органы и в те же органы прокуратуры по описанному вопросу до июля 2019 года были безрезультатны. Видимо, заняли выжидающую позицию.



Только после обращения на имя Председателя Сената Парламента и ответа руководителя Аппарата Сената Парламента, что данное обращение в отношении ТОО "Рудненский Водоканал" по поручению Председателя Сената Парламента направлено в Генеральную прокуратуру для предоставления мотивированного ответа заявителю и Аппарату Сената Парламента - пошли сдвиги...



Прокуратура области провела анализ и направила информационное письмо в акимат области - для принятия гражданско-правовых мер по возвращению государственной собственности.



После чего обратился с запросом в акимат области и просил сообщить, какие конкретно планируются меры (опись имущества, иски в суды или что) - в предоставлении информации акимат области отказал. Оказалось, тайна за семью печатями...



Пришлось обратиться с заявлением в суд о привлечении акима области к административной ответственности по ст.456-1 КРКобАП за неправомерный отказ в предоставлении информации обладателем информации по письменному запросу пользователя информации.



Дело об административном правонарушении в отношении акима Костанайской области Мухамбетова А.Б. по ст.456-1 КРКобАП назначено к рассмотрению на 6 декабря в специализированном административном суде г.Костаная



Прокуратура города также стала предпринимать действия - внесла представление с требованием об устранении нарушений законности.



Понятное дело, что никто государству ничего просто так возвращать не собирается. Очевидно, что будут суды. Интересно, способна ли уже наша судебная система выносить решения против олигархии?!...