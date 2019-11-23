Vit Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #2806





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8587

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:02 Цитата: drakon: Где фото форельки?) я на чёрном море ловил. В Сочи гонял на машине, на Джугбе остановился переночевать. Открыл свой багажник, а там как у любого путевого пацана) всегда лежит спиннинг и бутылка коньяка. Перед городом плащатка есть, там можно в 50 метрах от моря ночевать. Местные рыбаки называли её форель, я потом погуглил. Эта какая то разновидность лосося. Непомню название. Короче форель)