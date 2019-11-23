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§ Ольга Колоколова
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2373
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 23.11.19 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сталкер, в личку загляните плиз
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6121
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.11.19 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А толку то от этого - никакого

От тебя толку нет?
Почему так?
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6121
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.11.19 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Не расстраивайтесь Алекс)

Да я то знаю, что все будет хорошо.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6121
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.11.19 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поуехавшие, переключатесь на Затоболовку,
В Рудном уже все порешали, в затоболовке тоже проблемы есть.
В друх переулках другу не чистят уже два дня. И не откачивают из септика у одного.
Ну и акимат надо проверить, может тоже в Костанае живет. Да и вообще подозрительно, колесо не строят для города Тобыла.
Подозрительно это.

[Исправлено: alex_60, 23.11.2019 - 15:12]
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1324
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 23.11.19 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Просто вначале планку держал, Потом что пошло не так. Я даже расстроен.



Да-да! Я, помню, даже протежировала ему, покорённая его эрудицией (Оруэлла и "Протоколы сионских мудрецов ", опять же Хаксли, читал) А он. коварный, поклялся в вечной верности (Цитата:"вечно ваш не загорелый-бледный юноша...") А его клон, Купидон, утверждал: "И против кого не буду писать, даже если они не правы... Не знаю, почему..." (Хорошая у меня память!)
Вот и верь после этого людям! В частности , мужчинам. Перефразируя Шекспира: "О, мужчины! Ничтожество вам имя!" Или, как вариант- "вам имя - вероломство!" :lol:
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6121
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.11.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
А его клон, Купидон

Не понял, Купидон заменил Курчавого?
"да дайте купидону уже пп, он писать хочет", было такое.

[Исправлено: alex_60, 23.11.2019 - 15:17]
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8587
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.11.19 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Дайте ещё один шанс Гоге. Человек очень хочет писать, скучает по форуму. Стал мне на васап скидывать мои ошибки в комментариях))) :lol: я думаю он все осознал и впредь будет сдержаней. Да Гога? ;-)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1891
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.11.19 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Дайте ещё один шанс Гоге. Человек очень хочет писать, скучает по форуму.//



Согласен, Я/Мы Гога)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1891
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.11.19 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Да-да! Я, помню, даже протежировала ему, покорённая его эрудицией//

Согласен перегнули палку мы с вами) Извиняюсь!
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1324
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 23.11.19 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
я думаю он все осознал и впредь будет сдержаней. Да Гога?


Тоже замолвлю словечко за Гогу. В конце концов, здесь же не институт благородных девиц, которых учили говорить о разбившемся стакане -"стакан дурно себя ведёт" :-)
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6121
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.11.19 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работа продолжается работать.
Ощущение что состав рабочих меняется.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6121
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.11.19 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Согласен перегнули палку мы с вами


еще бы уточнить, кто эти МЫ, сколько вас,
кого представляете тут на форуме.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6121
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.11.19 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по Абая, район Жана-кала,вдоль дороги.
в районе жемчужины разбирают
двухэтажный жилой дом. магазин там был, сто.
видно у хозяина нервы сдали.
продал бк строю участок.
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17900
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.11.19 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Да-да! Я, помню, даже протежировала ему, покорённая его эрудицией

Цитата:
abaika95:
Согласен перегнули палку мы с вами)

Цитата:
alex_60:
кого представляете тут на форуме.

Алекс, ты так и не понял?
Я понял... :oops:
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