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≡ Нет диграфов, есть умлаут, бревис и седиль. Как предлагают менять новый казахский алфавит на латинице		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Нет диграфов, есть умлаут, бревис и седиль. Как предлагают менять новый казахский алфавит на латинице
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37339
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.11.19 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда у казахского языка будет окончательный алфавит на латинской графике? Казахстанцы уже видели несколько вариантов, и каждый раз это вызывало либо смех, либо критику. В первую очередь специалисты решат технические проблемы, но это лишь одно из четырёх направлений, по которым они работают.
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§ Vit
Re: Нет диграфов, есть умлаут, бревис и седиль. Как предлагают...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8587
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.11.19 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я чёт думал что мы уже перешли на латиницу. Раз пишут на гос зданиях название, значит уже есть алфавит. Или это просто пока так, от фонаря новые вывески ставят?)
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§ Victor Yang
Re: Нет диграфов, есть умлаут, бревис и седиль. Как предлагают...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12168
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.11.19 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну неужели?!?! И почему ИНСТИТУТУ ЯЗЫКОЗНАНИЯ, чтобы понять что не нужно изобретать велосипед, понадобилось столько времени?
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§ abaika95
Re: Нет диграфов, есть умлаут, бревис и седиль. Как предлагают...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1891
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.11.19 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ну неужели?!?! И почему ИНСТИТУТУ ЯЗЫКОЗНАНИЯ, чтобы понять что не нужно изобретать велосипед, понадобилось столько времени?//



Экспериментировали) поняли что народ негативно воспринял,начали переделывать)
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§ 3DO
Re: Нет диграфов, есть умлаут, бревис и седиль. Как предлагают...
3DO


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Сообщений: 1985
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 23.11.19 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну славабогу, теперь наконец заживем!
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* alex_60
Нет диграфов, есть умлаут, бревис и седиль. Как предлагают менять новый казахский алфавит на латинице
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6121
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.11.19 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опрос надо в Нг провести, кто за переход на латиницу, кто против.
И считатать его не подлежащих обжалованию.
А то этот переход один всего человек придумал. Решил типа за всех.
Нет перехода, нет кучи проблем надуманных.
Не предлагаю всенародный нуротановский референдум, и голосование депутатов.
Понятно думаю почему.

[Исправлено: alex_60, 23.11.2019 - 16:38]
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