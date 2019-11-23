alex_60 Нет диграфов, есть умлаут, бревис и седиль. Как предлагают менять новый казахский алфавит на латинице #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6121

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:37 Опрос надо в Нг провести, кто за переход на латиницу, кто против.

И считатать его не подлежащих обжалованию.

А то этот переход один всего человек придумал. Решил типа за всех.

Нет перехода, нет кучи проблем надуманных.

Не предлагаю всенародный нуротановский референдум, и голосование депутатов.

Понятно думаю почему.



[Исправлено: alex_60, 23.11.2019 - 16:38]