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§ NG.kz
Новорожденного нашли в мусорном баке в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37339
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.11.19 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Младенца утром 23 ноября обнаружил в мусорных контейнерах у дома №5 в микрорайоне Аэропорт дворник ПКСК. Новорожденный мальчик был с пакетом на голове, утверждают очевидцы. На месте происшествия работает полиция.
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§ 3DO
Re: Новорожденного нашли в мусорном баке в Костанае
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1985
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 23.11.19 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вроде по фото благополучный район с такими же обитателями
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§ Козлов я
Новорожденного нашли в мусорном баке в Костанае
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 549
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 23.11.19 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не удивлюсь,если "маме" этого ребенка вручал ключи САМ...
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§ abaika95
Новорожденного нашли в мусорном баке в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1891
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.11.19 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Не удивлюсь,если "маме" этого ребенка вручал ключи САМ...//




И что? Он должен был знать что эта "мама" такая отмороженная?
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