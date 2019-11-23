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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6103
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.11.19 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
как прогноз погоды, по Костанаю на сегодня?


а что прогноз. сейчас вернулись из центра .
погуляли.
погода гуд. ветра нет, 12 .
у тебя смотрю похолодало, на днях было плюс семь, сегодня уже плюс один.
вчера видел большие цифры везли на грузовике- 2020.
думал, уже в центре уже стоят.
нифига.
стоит в парке тот же со шпагой человек,
рядом девчушка, оба без лица.
или эти железные штучки с дня города.
ну развезли бы их уже по районам города,
или на набережную вывезли.
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§ Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 244
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 23.11.19 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ну да а Римская империя переродилась во Франкское государство и мелкие варварские территории и все они себя гордо называют Римлянами?) А мы себя называем Советами?)

Желаете продолжить, как бы сказать....дискуссию?
Если можно, чуть по позже, вынужден заняться делами.
А не:
Цитата:
abaika95:
из пустого в порожнее периливаем

;-)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4001
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.11.19 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: У вас кажись фонтан заработал)

И этот чел недавно права качал, с извинениями треба. Не стыдно?
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1884
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.11.19 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//соглашусь уже,раньше сомневался, работа не очень.у тебя.заниматься провокациями тут.когда вранье и всякую хрень приходится нести./



А что вы уже и на это обиделись?) Что-то часто обижаться стали) чем я вас провоцировал?) Что считаю ёлку надо ставить 29?)
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1884
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.11.19 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//этот чел недавно права качал, с извинениями треба. Не стыдно//



Абсолютно не стыдно) вроде не оскорбил никого,кто-то обиделся?) Таноми давече также мне ответила,литературно и интеллигентно) вот я ей и напомнил)
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1884
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.11.19 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Хм... Ну...как бы, суть спора, глупое обвинение, мол вы прос...ничего не предприняли для сохранения СССР. Поэтому, сейчас сидите и ....!//



А что не так?) Ещё раз если в очках сидите и не замечаете что я до этого утверждал) я не считаю что живу в адском или райском месте чтобы ходить и ныть ах как было хорошо раньше) на такое сразу вопрос возникает а что тогда ничего не предприняли чтобы жить так и дальше? Вот и все)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4001
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.11.19 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

значит злопамятный, всё же :-x
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* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1322
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 23.11.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Таноми давече также мне ответила,литературно и интеллигентно) вот я ей и напомнил)


Ну, наглец! Сравнивает свои "фонтаны", в каждой дырке затычка, с моими иногда комментами!!!
Тогда нам всем надо здесь "заткнуть фонтаны", ибо я "говорю", не больше других...
Я уже жалею о Марике!
Вот мы были наивные, думая, что его невозможно превзойти в словоблудии!
Прости нас, Марик!!!:-) :-) :-)
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1884
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.11.19 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//, наглец! Сравнивает свои "фонтаны", в каждой дырке затычка,//




Хамите когда аргументов нет?) Ну хамите дальше "Леди")
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* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1322
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 23.11.19 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну хамите дальше "Леди")


Вперёд!!! Администрация уже на страже! :-)
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