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≡ «На основании голословных комментариев неизвестных лиц» - что аким Рудного ответил на запрос «НГ»?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«На основании голословных комментариев неизвестных лиц» - что аким Рудного ответил на запрос «НГ»?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37335
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.11.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким Рудного Бахытжан ГАЯЗОВ ответил на запрос «НГ», лично пояснив свою позицию относительно скандального флешмоба #Утратилдовериерудничан. Также он прокомментировал историю с колесом обозрения и продажей билетов на открытии аттракциона, а также поставил точку в разговорах о собственном месте жительства.
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§ elektron
«На основании голословных комментариев неизвестных лиц» - что аким Рудного ответил на запрос «НГ»?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4001
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.11.19 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Написано же,разбираются, а или вам вообще пофиг,дайте ответ дайте дайте дайте,быстро не могу ждать!! Группа простаивает,выкладывать нечего)

Ну хоть что то светлое. А где те кто всё это организовал?
Ведь это же бред полный, поставит колесо за столько лямов, с потехой потом на билетах навариться.
Детский сад, если честно. А эксплуатация, содержание и инспекции не посчитали, да плюс стоимость установки?
Никак ребёнки или ещё хуже де, считали...
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§ elektron
«На основании голословных комментариев неизвестных лиц» - что аким Рудного ответил на запрос «НГ»?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4001
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.11.19 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В парке, где есть посещаемость, на другие аттракционы, понятно. Но просто колесо поставить? Это уже инженерная математика зашкаливает. 8-)
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§ Сталкер
«На основании голословных комментариев неизвестных лиц» - что аким Рудного ответил на запрос «НГ»?
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 263
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 23.11.19 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Что там у вас происходит?

Милое общение было... Просто посланники Карфагена в ходе дипломатического раунда пытались долго донести своё видение. Так что ничего вообще не происходит.

Но Рим непреклонен в своих действиях, в своём видении и в своих оценках ситуации))))))

[Исправлено: Сталкер, 23.11.2019 - 14:28]
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* abaika95
«На основании голословных комментариев неизвестных лиц» - что аким Рудного ответил на запрос «НГ»?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1884
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.11.19 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Когда нет аргументов,//


А разве вы мне не также отвели недавно?) Что такого то?)
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* abaika95
«На основании голословных комментариев неизвестных лиц» - что аким Рудного ответил на запрос «НГ»?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1884
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.11.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//июля месяца разбираются и разобраться с этими билетами не могут. У меня с ними огромная официальная переписка как никак...И вообще, это они сейчас "НГ" ответили - что разбираются или будут разбираться. Мне же УЖЕ они ответили по билетам - разобрались и ничего вам пояснить не можем! Всё-ёёёё!)//




Ну так мы не вашу переписку обсуждаем а новость НГ) НГ вот ответили что разбираются,пусть разбираются)
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* abaika95
«На основании голословных комментариев неизвестных лиц» - что аким Рудного ответил на запрос «НГ»?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1884
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.11.19 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Но Рим непреклонен в своих действиях//



Смотрите слонов Ганибала в тыл не пропустите)
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* abaika95
«На основании голословных комментариев неизвестных лиц» - что аким Рудного ответил на запрос «НГ»?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1884
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.11.19 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А где те кто всё это организовал?Ведь это же бред полный, поставит колесо за столько лямов, с потехой потом на билетах навариться.Детский сад, если честно. А эксплуатация, содержание и инспекции не посчитали, да плюс стоимость установки?Никак ребёнки или ещё хуже де, считали...//




Спорить не буду,вопросов много,разбираться надо)
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* alex_60
Re: «На основании голословных комментариев неизвестных лиц» -...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6103
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.11.19 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
из Греции или Канар так руководить

Ну, к примеру, Абрамович, будучи губернатором Чукотки, из Лондона ей руководил.
Никто не возражал.
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