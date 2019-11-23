abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #6201





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1884

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:25 Цитата-//Хм... Ну...как бы, суть спора, глупое обвинение, мол вы прос...ничего не предприняли для сохранения СССР. Поэтому, сейчас сидите и ....!//







А что не так?) Ещё раз если в очках сидите и не замечаете что я до этого утверждал) я не считаю что живу в адском или райском месте чтобы ходить и ныть ах как было хорошо раньше) на такое сразу вопрос возникает а что тогда ничего не предприняли чтобы жить так и дальше? Вот и все)