abaika95 «На основании голословных комментариев неизвестных лиц» - что аким Рудного ответил на запрос «НГ»? #34





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1884

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:29 Цитата-//июля месяца разбираются и разобраться с этими билетами не могут. У меня с ними огромная официальная переписка как никак...И вообще, это они сейчас "НГ" ответили - что разбираются или будут разбираться. Мне же УЖЕ они ответили по билетам - разобрались и ничего вам пояснить не можем! Всё-ёёёё!)//









Ну так мы не вашу переписку обсуждаем а новость НГ) НГ вот ответили что разбираются,пусть разбираются)