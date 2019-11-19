Vit 12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года? #96





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8581

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:46 Цитата: kbkz1980: Ну не хотите, не надо. Мой голос все равно не будут учитывать. Хотя если нг устроит голосовалку, то я однозначно проголосую за Лилю)))

Алекс, а че? Чел столько дел наворатил в рудном. Не каждый такое может. Ему можно даже орден дать. На Сайлау только зря он балоны катил. Нормальный чел.