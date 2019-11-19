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≡ 12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ maxsaf
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4214
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.11.19 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Вы слишком много негатива в это слово вкладываете. А оно оказывается очень даже положительное. Нурлыкун )))
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§ alex_60
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6099
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.11.19 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вопрос.
был уже календарь у нг с лицами.
какой год , не помню.
Кузин , чемпион мира,Аруна Жаксагулова, танцы.
есть желание весь список того календаря посмотреть.

[Исправлено: alex_60, 19.11.2019 - 13:17]
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§ Vit
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8581
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 22.11.19 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Однозначно Сталкер должен быть на календаре. И юджин как самый активный из армии форумчанов. То есть, как бы от всех нас.)
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§ alex_60
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6099
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.11.19 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Однозначно Сталкер должен быть на календаре

Я против. Моё мнение.

[Исправлено: alex_60, 22.11.2019 - 21:41]
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§ kbkz1980
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4392
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 22.11.19 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
И юджин как самый активный из армии форумчанов. То есть, как бы от всех нас.)

А мы все такие же активные,когда в городе срач с деревьями делают?
Вот и не надо подмазываться к труду Юджина.
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§ Vit
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8581
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 22.11.19 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Ну не хотите, не надо. Мой голос все равно не будут учитывать. Хотя если нг устроит голосовалку, то я однозначно проголосую за Лилю)))
Алекс, а че? Чел столько дел наворатил в рудном. Не каждый такое может. Ему можно даже орден дать. На Сайлау только зря он балоны катил. Нормальный чел.
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§ kbkz1980
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4392
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 22.11.19 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Чел столько дел наворатил в рудном.

Каких?
Мышиная возня с опросом.
Народ даже там не активен на его призыв.
Ну писарь... маляв на форуме длинных-мнение моё.
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§ КГСПС
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 937
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 22.11.19 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

А к чему он призывает? Что-то мне не попадалось ничего, только опрос, но это ведь совсем не призыв.
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§ kbkz1980
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4392
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 22.11.19 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
А к чему он призывает?

Хештеги читайте.
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§ maxsaf
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4214
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.11.19 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сталкера - на календарь! Вместе со всеми хэштегами! :lol:
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§ maxsaf
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4214
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.11.19 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
#сталкеранакалендарь :lol:
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§ alex_60
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6099
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.11.19 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Канаде.
В календаре леса.
Вперёд.
С полной биографией.

[Исправлено: alex_60, 22.11.2019 - 22:21]
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§ КГСПС
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 937
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 22.11.19 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Читаю давно и не только здесь. Вы на вопрос не ответили. К чему он призывает?
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§ kbkz1980
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4392
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 22.11.19 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
#гаязовдавайдосвидания
Такое там не видели?
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§ КГСПС
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 937
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 22.11.19 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

И где там призыв?
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