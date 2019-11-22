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§ NG.kz
Федерация профсоюзов РК и акимат Костанайской области подписали меморандум о сотрудничестве
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37332
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.11.19 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
22 ноября председатель Федерации профсоюзов РК Ералы ТУГЖАНОВ и аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ встретились с профсоюзными лидерами области.
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* yudjin
Re: Федерация профсоюзов РК и акимат Костанайской области...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6227
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 22.11.19 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Самое главное – у нас в области нет трудовых конфликтов, - сказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. - Нет и задолженности по зарплате.

Ну да, ну да...продолжаем вешать...
А как же задолженность рабочим по арке в сквер, заказчиком которой является акимат города?
Читаем:
Цитата:
заместитель директора ТОО «Сервис КСТ» Малик БУТАБАЕВ. - Сейчас сезон для строителей мертвый, а наши рабочие, которых почти 30 человек, до сих пор остаются без зарплаты.



А как же затяжной конфликт работников КТЭК с их директором - дружбаном акима? Помню там и собрания с акимом города были и жалобы в прокуратуру.

Пыс.Пыс. А ты говори, что нету... ;-)
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* maxsaf
Федерация профсоюзов РК и акимат Костанайской области подписали меморандум о сотрудничестве
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4214
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.11.19 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
А ты говори, что нету.

Проверять же все равно не станут :lol:
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