Цитата: Самое главное – у нас в области нет трудовых конфликтов, - сказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. - Нет и задолженности по зарплате.

Ну да, ну да...продолжаем вешать...

А как же задолженность рабочим по арке в сквер, заказчиком которой является акимат города?

Читаем:

Цитата: заместитель директора ТОО «Сервис КСТ» Малик БУТАБАЕВ. - Сейчас сезон для строителей мертвый, а наши рабочие, которых почти 30 человек, до сих пор остаются без зарплаты.





А как же затяжной конфликт работников КТЭК с их директором - дружбаном акима? Помню там и собрания с акимом города были и жалобы в прокуратуру.



Пыс.Пыс. А ты говори, что нету...