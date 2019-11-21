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§ NG.kz
Ветчина плюс пиво
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37332
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.11.19 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно усовершенствовала один из своих любимых рецептов быстрого теста. Точнее, нашла интересный вариант, который подходит для приготовления аппетитной закуски - несладких рогаликов. Хороши с бульоном, чаем, кофе, а также к пиву, на винной вечеринке... Все зависит от начинки.
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§ abaika95
Re: Ветчина плюс пиво
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1851
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.11.19 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то давно обзоров никаких не было...) Ждём-с)
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§ юля елиссева
Re: Ветчина плюс пиво
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1426
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 22.11.19 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот, не одна я хочу обзоров общепита в каждом номере! Уже и нурлыбот их захотел.
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§ drakon
Re: Ветчина плюс пиво
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17894
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.11.19 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Уже и нурлыбот их захотел.

Вот и ходили бы - напару. Было бы
кому алкоголь - дегестировать...
:lol: :oops:
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§ alex_60
Ветчина плюс пиво
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6099
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.11.19 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Вот, не одна я хочу обзоров общепита в каждом номере! Уже и нурлыбот их захотел

Спонсируйте вместе с ним поход,
В таком случае можете и точку указать.
Делов то.
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§ abaika95
Re: Ветчина плюс пиво
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1851
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.11.19 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Вот и ходили бы - напару. Было быкому алкоголь - дегестировать...//

Это всмысле того что мы с Юлей/Юлием алкоголики?) Алкоголь дегестировать?)
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§ Vit
Re: Ветчина плюс пиво
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8580
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 22.11.19 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотелось бы перед новым годом увидеть по больше интересных салатов. Вкусных и простых в приготовление без проблемных заморских ингредиентов. Что б не бегать по городу в поисках их.
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§ alex_60
Ветчина плюс пиво
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6099
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.11.19 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
и простых в приготовление без проблемных заморских

Я несколько знаю таких.
Оливье,, венигрет, селёдка под шубой.
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§ Vit
Ветчина плюс пиво
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8580
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 22.11.19 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Оливье не навижу. Неприкасаюсь к нему ваще. Не разу за праздник, не после. Не смотрю даже в его сторону.) )) А под шубой люблю. Винигред тоже люблю.
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