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≡ "Happy birthday, биг-бэнд!" - Как открылся международный джазовый фестиваль в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Happy birthday, биг-бэнд!" - Как открылся международный джазовый фестиваль в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37332
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.11.19 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Открытие международного фестиваля Jazz-Bomond-2019 состоялось в Костанае в концертном зале Jastar Saraiy. 21-ый фестиваль впервые будет проходить в течение четырех дней. Его финальным аккордом станет выступление специального гостя из США Джейми Дэвиса. Но главное событие фестиваля - 50-летие костанайского биг-бэнда.
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§ Vit
Re: "Happy birthday, биг-бэнд!" - Как открылся...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8580
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 22.11.19 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда :lol: . Смотрю, международный фестиваль был организован по адресу. Костанайцы большие ценители джаза.
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§ Vit
Re: "Happy birthday, биг-бэнд!" - Как открылся...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8580
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 22.11.19 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Непойму. Чёт аж как то неудобно стало. :oops: . Че не могли студентов, учителей, врачей собрать? На переименование улиц могут а тут не могли.
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§ КГСПС
Re: "Happy birthday, биг-бэнд!" - Как открылся...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 936
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 22.11.19 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Может так задумано было? Старший же вице-премьера привёл.
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* Ольга Колоколова
"Happy birthday, биг-бэнд!" - Как открылся международный джазовый фестиваль в Костанае
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2372
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 22.11.19 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это только вокруг начальства пусто). Гость и аким на 10-м ряду, зрители на первых девяти. Но вообще полные аншлаги бывают на гала-концерте. Открытие в этом смысле всегда наименее людное

[Исправлено: Ольга Колоколова, 22.11.2019 - 22:54]
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