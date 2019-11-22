Цитата: abaika95:

Аргументов нет?) Что ваш референдум сохранил союз?)

Да усы вот и хвост. И досадно, что референдум не "прошёл".

Цитата: abaika95:

как вы тут говорите любителей союза робко промолчало в сторонке?)

Ну сегодня всё на любителя. Но референдум, разве молчание??? Сами себе противоречите.Цитата: abaika95:

Где многомиллионные выходы на "майданы" несогласных во всех союзных столицах?)

А что бы это дало? Все ключевые события проходили в Москве. И не понимать этого может только, ну сами придумайте.

А в Москве как раз миллионы были на улицах, некоторым стоило жизни.

Хотя кому я это?





[Исправлено: elektron, 22.11.2019 - 17:03]