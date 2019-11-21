drakon Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #2793





(Полноправные пользователи) Сообщений: 17894

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:33 Цитата: elektron:

Но имеют даты годности, только ради того, чтобы люди новые продукты покупали.

Где то в прессе читал, что сроки, делаются для того и потому, что

в Евросоюзе - перепроизводство продуктов. И чтобы не останавливать

сельхозпроизводство,заводы по переработке, устанавливают сроки

годности и.... выкидывают на свалку...

Абай-кам откуда это знать. У них же всё - Свежайшее...