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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3971
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.11.19 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Объясните ему Эл

Да там и так всё знают лучше. или? :lol:
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§ abaika95
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1848
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.11.19 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Объясните ему Эл, что немцы потому и богаче//

Что экономят на всем и просрочку кушают?) Молодцы,пусть дальше экономят) по каким нациям дальше пойдем и их особенностям) Немцы экономные
Казахи понтливые
Русские какие?)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17894
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.11.19 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Но имеют даты годности, только ради того, чтобы люди новые продукты покупали.

Где то в прессе читал, что сроки, делаются для того и потому, что
в Евросоюзе - перепроизводство продуктов. И чтобы не останавливать
сельхозпроизводство,заводы по переработке, устанавливают сроки
годности и.... выкидывают на свалку...
Абай-кам откуда это знать. У них же всё - Свежайшее... :lol: :oops: :-P
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§ таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1312
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 21.11.19 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Что экономят на всем и просрочку кушают?) Молодцы,пусть дальше экономят) по каким нациям дальше пойдем и их особенностям) Немцы экономные Казахи понтливые Русские какие?)


Игнор, нет удержу потоку..
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6092
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.11.19 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
вообще не портящиеся

Пример не про еду, но похожий.
Ряд оригинальных деталей на автомобили
Концерна VAG имеют срок, в течении которого они могут быть установлены на машину, например на коробке с ремнем ГРМ
Всегда написано-установить до 15.04.2021г. К примеру.
После этого срока ремень ставить на машину запрещено. Казалось бы, лежит в коробке на складе. Ан нет.

[Исправлено: alex_60, 21.11.2019 - 21:45]
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17894
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.11.19 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
В Норвегии вроде подтухленную рыбу и мясо за деликатес жуют

Я уже - говорил. В Карелии, где я служил срочную,
тоже едят протухшую, вяленую рыбу. Про мясо - не
слышал... Может тоже. Но нам его не давали.
А рыбу протухшую - кушал,пришлось. Командир
взвода, Карел,угощал в командировках,
поэтому - знаю... :lol: :oops:
Она конечно не совсем - тухлая, но с
неприятным запахом... :-P
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§ Гога
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Гога


(Только чтение)
Сообщений: 1761
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.11.19 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Объясните ему Эл,

----Кому??Ему ?? Так у него словесный прононс!!
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§ Гога
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Гога


(Только чтение)
Сообщений: 1761
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.11.19 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
abaika95

----Ну шо тебе усссе не так ??
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17894
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.11.19 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это, мой знакомыйЮ начал дочке строить дом.

Стройка ещё практически не началась, а уже
2 туалета - завезли, как на границе
Актюбинской области с Россией... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 22.11.2019 - 20:35]
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6092
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.11.19 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Это, мой знакомыйЮ

По занятиям гимнастикой?
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17894
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.11.19 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
По занятиям гимнастикой?

Не, Алекс, в шашки с ним играю,
на деньги... :lol: ;-)
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