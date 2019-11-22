/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Акима Тараза освободили от должности по поручению Токаева		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Акима Тараза освободили от должности по поручению Токаева
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37329
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.11.19 - 09:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кайрат Досаев освобожден от должности акима Тараза. По данным пресс-службы акима области, временно исполнять обязанности градоначальника будет заместитель акима Бейсенбек Жанбосынов.
Читать новость

§ abaika95
Re: Акима Тараза освободили от должности по поручению Токаева
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1848
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.11.19 - 09:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Кайрат Досаев занимал пост акима города с 24 апреля//




Дааа много он наверно успел сделать на своем посту конечно
Профайл

* КГСПС
Re: Акима Тараза освободили от должности по поручению Токаева
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 932
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 22.11.19 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и за допущенные системные упущения в работе/// В таком случае всю систему надо в отставку, а не акима.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 114
Пользователей: 2
Всего: 116

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх