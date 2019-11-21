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≡ Более 40 граждан Таджикистана эвакуировали из замерзшего на трассе автобуса в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Более 40 граждан Таджикистана эвакуировали из замерзшего на трассе автобуса в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37329
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.11.19 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 21 ноября, около 11 утра, в 15 км от станции Тобол из-за технической неисправности застрял рейсовый автобус. Он следовал с пассажирами из Екатеринбурга в Таджикистан.
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§ лимон
Re: Более 40 граждан Таджикистана эвакуировали из замерзшего на...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1146
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 21.11.19 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
почему "застрял"?
на трассе у автобуса замерзла солярка, не?
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* КГСПС
Re: Более 40 граждан Таджикистана эвакуировали из замерзшего на...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 932
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 22.11.19 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять регион 13 жжёт?
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§ Vit
Более 40 граждан Таджикистана эвакуировали из замерзшего на трассе автобуса в Костанайской области
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8574
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 22.11.19 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:

Ну а кто ж ещё? Кроме них у нас не кто не возит гастарбайтеров.
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