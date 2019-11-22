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≡ Абаев: В ближайшее время я подпишу документы о согласии на посмертное донорство		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Абаев: В ближайшее время я подпишу документы о согласии на посмертное донорство
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37329
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.11.19 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абаев рассказал, что в год в Казахстане проводят около 300 операций по пересадке органов. Он отметил, что ни одна традиционная религия не запрещает донорство.
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§ drakon
Абаев: В ближайшее время я подпишу документы о согласии на посмертное донорство
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17894
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.11.19 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
мозг пересаживать, или всю голову.

Я бы лично голову Абаева - не взял... :lol: ;-)
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§ alex_60
Абаев: В ближайшее время я подпишу документы о согласии на посмертное донорство
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6092
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.11.19 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Планируешь замену головы себе?
Профайл
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